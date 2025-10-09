#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΥΠΕΝ: Τα επόμενα βήματα στον GSI αποφασίσθηκαν στη συνάντηση με αντιπροσωπεία της Κύπρου

Τα βήματα αποφασίσθηκαν στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΥΠΕΝ: Τα επόμενα βήματα στον GSI αποφασίσθηκαν στη συνάντηση με αντιπροσωπεία της Κύπρου

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 17:54

Συνάντηση εργασίας μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργου Παπαναστασίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/10) με θέμα την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου και του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα,  Σταύρου Αυγουστίδη.

Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

