Ο ρόλος της Ελλάδας στη θαλάσσια ασφάλεια στο επίκεντρο εκδήλωσης στο Λονδίνο

Ο πολυδιάστατος ρόλος της Ελλάδας -μιας χώρας με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο- στη θαλάσσια ασφάλεια, αναδείχθηκε μέσα από την ομιλία του πρέσβη της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Γιάννη Τσαούση, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, με θέμα: «Setting the Compass: International Cooperation for Maritime Security» (Χαράζοντας πορεία: Διεθνής συνεργασία για τη Θαλάσσια Ασφάλεια).

Η θαλάσσια ασφάλεια, σημείωσε ο κ. Τσαούσης, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, όσο και στο πλαίσιο του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Ο Έλληνας πρέσβης αναφέρθηκε, επίσης, στους βασικούς τομείς διεθνούς συνεργασίας που παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης υψηλού επιπέδου που διοργάνωσε η ελληνική προεδρία του Σ.Α. των Ηνωμένων Εθνών τον Μάιο του 2025.

Στην ίδια εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία, ο γενικός γραμματέας του IMO Arsenio Dominguez, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ με συντονίστρια την Elisabeth Braw, χαρακτήρισε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως θεμελιώδη αρχή που διέπει την ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα.

Στο πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν επίσης η μόνιμη αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΙΜΟ Rosie Seville και ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της INTERCARGO και μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου Δημήτρης Μονιούδης συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίστηκε ο ουσιαστικός ρόλος της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η σημασία του διεθνούς δικαίου.

Κατά την εκδήλωση, η πρεσβεία συνδέθηκε διαδικτυακά με τον καπετάνιο του πλοίου «Athens 04» πλωτάρχη Αθανάσιος Μόσχος, ο οποίος αναφέρθηκε στις εμπειρίες του και στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πλοία στη σύγχρονη εποχή.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν επίσης μέλη του διπλωματικού σώματος, της δυναμικής ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου στο Λονδίνο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ