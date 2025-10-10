Τι ταμείο έκαναν τα ελληνικά ξενοδοχεία τον Αύγουστο

Μία σημαντική πρωτιά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατέκτησαν τα ελληνικά ξενοδοχεία τον Αύγουστο, καταγράφοντας μακράν τα υψηλότερα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) μεταξύ των 16 υπό εξέταση χωρών.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο στα ελληνικά ξενοδοχεία διαμορφώθηκαν στην αιχμή της τουριστικής σεζόν στα 215,2 ευρώ, λίγο αυξημένα σε σχέση με τα 212 ευρώ του περσινού Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία της MKG Consulting.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές των ξενοδοχείων στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση, παραμένοντας, ωστόσο, σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η πληρότητα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο 80,5%. Ως εκ τούτου τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι ξενοδόχοι κατέγραψαν μείωση 6,9% τόσο ως προς τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, όσο και ως προς τη μέση ημερήσια τιμή, τη στιγμή που η πληρότητα παρέμεινε σταθερή. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, η ανάπτυξη προήλθε κατά βάση από τα πολυτελή ξενοδοχεία.

Η σύγκριση με τις άλλες χώρες

Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο στα ελληνικά ξενοδοχεία, ήτοι τα 215,2 ευρώ, κινήθηκε τον Αύγουστο σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα έναντι των υπόλοιπων υπό εξέταση κρατών, με την Ελβετία να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με RevPAR στα 140,1 ευρώ από 133,2 ευρώ τον Αύγουστο του 2024.

Την τριάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία στα 136,3 ευρώ, μία επίδοση χαμηλότερη σε σχέση με τα 138,7 ευρώ τον περσινό Αύγουστο, ενώ η Ισπανία, βασική ανταγωνίστρια της Ελλάδας στον τουρισμό, σημείωσε έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο στα 132 ευρώ στην καρδιά του καλοκαιριού από 122,9 ευρώ πέρυσι.

Το χαμηλότερο RevPAR καταγράφηκε στη Γερμανία, στα 61,4 ευρώ, μειωμένο σε ποσοστό 12,2% σε σχέση με τα 69,9 ευρώ τον Αύγουστο του 2024. Περιορισμένη ήταν και η πληρότητα η οποία μειώθηκε κατά 1,6 μονάδες.

Παρόμοια είναι και η εικόνα στη Γαλλία, με την πληρότητα να μειώνεται κατά 1,3 μονάδες, τη μέση ημερήσια τιμή να καταγράψει πτώση 15,8% σε ετήσια βάση και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο να διαμορφώνεται στα 88,4 ευρώ έναντι 107 ευρώ το 2024, τιμές που αντιστοιχούν σε μια μείωση κοντά στο 18%.

Η Ολλανδία είναι ένας από τους πέντε υπό εξέταση προορισμούς που κατέγραψε αύξηση του RevPAR άνω του 5%, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανοδική τάση στην απόδοση που είχε ήδη παρατηρηθεί τον Ιούλιο συνεχίστηκε. Έτσι, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 0,8 μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 και τον Αύγουστο του 2023, ενώ η μέση τιμή μειώθηκε ελαφρώς στο 0,4%.

Οι Λετονοί ξενοδόχοι κατάφεραν να αυξήσουν τη μέση ημερήσια τιμή τους κατά 20,9%, με την πληρότητα των ξενοδοχείων να παραμένει σταθερή, σημειώνοντας αύξηση 1,2 μονάδων στο 84,7%. Ως αποτέλεσμα, το RevPAR στα 84,2 ευρώ σημείωσε την υψηλότερη αύξηση στο 22,6%.

Στην Πολωνία, τα ποσοστά πληρότητας αυξήθηκαν κατά 2,1 μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, αλλά οι τιμές μειώθηκαν κατά 3,7%. Θετικές επιδόσεις σημείωσε η Ουγγαρία, με το RevPAR να αυξάνεται κατά 18,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, την πληρότητα να ενισχύεται κατά 3,9 μονάδες και μέση τιμή να βρίσκεται στο συν 13%.

Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε και το Βέλγιο, με την Τσεχία παρά το γεγονός ότι σημείωσε την καλύτερη επίπεδο πληρότητας με αύξηση 5,8 μονάδων, να καταγράφει μέση τιμή μειωμένη κατά 6,4% και RevPAR οριακά αυξημένο.

Τέλος, η γειτονική Ιταλία κατέγραψε αύξηση 0,6% στο RevPAR παρά τη μείωση 2% σε επίπεδο μέσης τιμής, με την πληρότητα να αυξάνεται κατά 1,8 μονάδες.

Σημειώνεται ότι στην έρευνα παρουσιάστηκαν στοιχεία από τις: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πορτογαλία, Λετονία, Γαλλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα και Ελβετία.