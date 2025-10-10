Οι startups ηγούνται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα

Το 34% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πλέον συστηματικά Τεχνητή Νοημοσύνη, έναντι 22% πέρυσι σύμφωνα με τη μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential 2025» που παρουσίασε η Amazon Web Services (AWS).

Μάλιστα, με βάση τα ευρήματα της μελέτης αυτός ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 55% είναι ο δεύτερος υψηλότερος στην Ευρώπη μετά την Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Strand Partners για λογαριασμό της AWS και βασίζεται σε δύο πανεθνικά αντιπροσωπευτικές έρευνες παρακολούθησης: μία σε 1.000 ελληνικές επιχειρήσεις (κατά μέγεθος, κλάδο και περιφέρεια NUTS 1) και μία σε 1.000 πολίτες (κατά ηλικία, φύλο και περιφέρεια NUTS 1).

Όπως αναφέρεται εντός της μελέτης, σήμερα, περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 60.000 που υιοθέτησαν την τεχνολογία μόλις τον τελευταίο χρόνο. Με άλλα λόγια, μία νέα ελληνική επιχείρηση αρχίζει να χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη κάθε οκτώ λεπτά κατά μέσο όρο.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τη μελέτη η αξιοποίηση της ΑΙ φαίνεται να αποδίδει οφέλη στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 89% των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρει αύξηση εσόδων από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με μέση αύξηση εσόδων 18%.

Η έντονη δράση των ελληνικών Startups

Ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται πως παρουσιάζουν οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups), καθώς σύμφωνα με τη μελέτη πάνω από τις μισές (51%) έχουν υιοθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και πολλές από αυτές αξιοποιούν την τεχνολογία για τις προηγμένες εφαρμογές της (27% ελληνικές Startups επιχειρήσεις έναντι 26% στην Ευρώπη), όπως ο συνδυασμός πολλαπλών τύπων εργαλείων ή μοντέλων AI για την εκτέλεση σύνθετων εργασιών ή τη δημιουργία των δικών τους μοντέλων.

Πώς κινούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις

Από την άλλη, σχετικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 45% εξ αυτών αναφέρει χρήση τεχνολογιών AI, ποσοστό υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο του 34%.

Ωστόσο, για το 71% αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης περιορίζεται σε βασικές εφαρμογές, όπως η χρήση δημόσια διαθέσιμων chatbot για εργασίες ρουτίνας ή η αγορά έτοιμων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτές οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε μικρές, σταδιακές βελτιώσεις, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων διαδικασιών, αντί για τον ριζικό μετασχηματισμό λειτουργιών και την αναθεώρηση των επιχειρηματικών στρατηγικών τους.

Την ίδια ώρα, μόνο το 12% των μεγάλων επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ αντιθέτως, το 22% των startups διαθέτει μια τέτοια στρατηγική.

Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα εμπόδια

Όσον αφορά τις προκλήσεις, το έλλειμμα δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την κλιμάκωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μόνο το 18% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει ισχυρές εσωτερικές ικανότητες AI ενώ το 45% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση εγχώριων ταλέντων.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη περιορίζει την καινοτομία, ενώ σχεδόν οι μισές καταγράφουν αύξηση λειτουργικού κόστους λόγω ανεπαρκών ψηφιακών γνώσεων. Για να προσελκύσουν τα κατάλληλα στελέχη, οι εταιρείες δηλώνουν διατεθειμένες να προσφέρουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερους μισθούς σε υποψήφιους με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 27% των επιχειρήσεων έχει ήδη εφαρμόσει προγράμματα εκπαίδευσης ειδικά για το AI.

Έπειτα, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος συμμόρφωσης, καθώς 43 € από κάθε 100€ που δαπανούν σε τεχνολογία διατίθενται για έξοδα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 40€. Μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων της Ελλάδας, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 45€ ανά 100€ δαπάνης.

Το 81% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι δαπάνες συμμόρφωσης έχουν αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ το 74% προβλέπει ότι αυτό το κόστος συμμόρφωσης θα αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρία χρόνια, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (75%).

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μελέτη οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες και με τη ρυθμιστική αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, το 48% εξ αυτών θεωρεί τη ρυθμιστική αβεβαιότητα ως βασικό εμπόδιο στην υιοθέτηση της Τεχνητής νοημοσύνης (44% ευρωπαϊκός μέσος όρος). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μεγάλες επιχειρήσεις, όπου αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε 55%.

Ακόμα, το 67% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνει ελλιπή κατανόηση του Νόμου της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (σε αντιστοιχία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 68%). Το ποσοστό αυξάνεται στο 71% μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων.

Συγχρόνως, υπάρχει και το ζήτημα του κόστους επένδυσης, με το 39% των ελληνικών επιχειρήσεων να αναφέρει το αρχικό κόστος επένδυσης ως βασικό εμπόδιο στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρόκληση αυτή είναι εντονότερη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπου το ποσοστό ανέρχεται σε 42%.

Επιπλέον, το 34% όλων των επιχειρήσεων και το 38% των ΜΜΕ δηλώνουν ότι χρειάζονται μια σαφέστερη κατανόηση της απόδοσης επί της επένδυσης (ROI) σε έργα Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η δυναμική υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στο ζωντανό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεών μας. Για να διατηρήσουμε αυτή την πορεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμες προκλήσεις: το χάσμα δεξιοτήτων και την κανονιστική πολυπλοκότητα. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη ταλέντων και δημιουργώντας ένα ρυθμιστικό περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία, μπορούμε να μειώσουμε τα εμπόδια στην υιοθέτηση και να εδραιώσουμε τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου. Η AWS παραμένει αφοσιωμένη στη συνεργασία με τους ελληνικούς οργανισμούς στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους» δήλωσε ο Θανάσης Πατσάκας, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της AWS.