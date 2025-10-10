#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΔΙΜΕΑ και Κώδικας Δεοντολογίας στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Σκλαβενίτη

Συνάντηση του πρωθυπουργού με την ηγετική ομάδα της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρας στη σκιά του προστίμου που επιβλήθηκε. Ποιοι συμμετείχαν και τι συμφωνήθηκε.

ΔΙΜΕΑ και Κώδικας Δεοντολογίας στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Σκλαβενίτη

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 17:29

Θέματα της αγοράς απασχόλησαν τη συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Κωστή Χατζηδάκη, και της ηγετικής ομάδας της αλυσίδας Σκλαβενίτη, στην οποία μετείχαν οι Μάκης, Μαρία και Βίκυ Σκλαβενίτη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης που έγινε σε καλό κλίμα βρέθηκε η ανάγκη αποσαφήνισης των κανόνων σε ότι αφορά τόσο τον Κώδικα Δεοντολογίας, όσο και τους ελέγχους που πραγματοποιεί η ΔΙΜΕΑ.

Οι δύο πλευρές φέρονται να συμφώνησαν να συζητηθούν τα θέματα με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι κανόνες και να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός.

Υπενθυμίζεται ότι η αλυσίδα Σκλαβενίτης αντέδρασε έντονα στο πρόστιμο ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης επικαλούμενο παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας. Εκανε γνωστό ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα ξεκίνησε μεγάλη ενημερωτική καμπάνια μέσα από τα καταστήματά της, γνωστοποιώντας τη θέση της για την υπόθεση.

«Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) επέβαλε στην Επιχείρησή μας, παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο ύψους 1.440.000€, επικαλούμενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, μετά από έλεγχο σε 36 ταμπελάκια τιμών στο Κατάστημά μας στη Νέα Χαλκηδόνα» επεσήμανε στην ανακοίνωσή της η αλυσίδα.

«Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η Επιχείρησή μας δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των Πελατών μας. Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούμε τους Πελάτες μας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης AT και του κίτρινου χρώματος σε ταμπελάκια τιμών, για τα οποία είχαμε λάβει έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταμπελάκια υπήρχε η ένδειξη “ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ”, ενώ στην πραγματικότητα αναγραφόταν κωδικοποιημένα η ένδειξη AT με ιδιαίτερα μικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους».

Υπέρ της αλυσίδας πήραν θέση και οι εργαζόμενοι. «Κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει πως τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν να μετατοπίσουν την υπαρκτή κοινωνική δυσαρέσκεια -για την ακρίβεια, τα υπέρογκα ενοίκια, για τις χρεώσεις στο ρεύμα, για τις καθημερινές δυσκολίες διαβίωσης- σε άλλες κατευθύνσεις».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μητσοτάκης: Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται

Απών ο Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του Στυλιανίδη

Έσπασε το φράγμα των €5,5 δισ. ο τζίρος του Σκλαβενίτη

Επένδυση της «Γαλαξίας» στον Ασπρόπυργο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο