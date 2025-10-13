Πώς αναγνωρίζονται έως και 10 «χαμένα» χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ 

Τη δυνατότητα σε χιλιάδες ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης, να αναγνωρίσουν τον χρόνο πρόσθετης ασφάλισης στον ΟΓΑ, κατά την 10ετία 1988-1997, στον συνολικό ασφαλιστικό τους βίο και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, δίνει διάταξη στο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την δεκαετία πριν από την κατάργηση του Κλάδου πρόσθετης ασφάλισης στον τότε Οργανισμό και την δημιουργία Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, με το νόμο ν. 2458 του 1997.

Κι όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση συνεπειών που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η ρύθμιση προωθεί την έννοια της ανταποδοτικότητας της κοινωνικής ασφάλισης και συμβάλλει στην αξιοποίηση του συνόλου του ασφαλιστικού βίου, ιδίως σε περιπτώσεις αλλαγής επαγγελματικής απασχόλησης και πρώην φορέων ασφάλισης.

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο αγρότες, αλλά ευρύτερα το σύνολο των εργαζόμενων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, που για ένα διάστημα βρέθηκαν ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ. Εφόσον βέβαια, κατέβαλαν εισφορές στον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ, για κάποιο διάστημα, από το 1988 έως το 1997.

Η αλλαγή αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όσους είχαν καταβάλει εισφορές στην πρόσθετη ασφάλιση του ΟΓΑ να προσθέσουν και κυρίως να αξιοποιήσουν μέχρι και δέκα χρόνια στον συνολικό ασφαλιστικό τους βίο, ακόμη κι αν στη συνέχεια μετακινήθηκαν σε άλλα Ταμεία, όπως το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, το Δημόσιο ή τα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών. Από την ερχόμενη Τετάρτη, που θα έχει ψηφιστεί το εργασιακό νομοσχέδιο, ο χρόνος αυτός δεν θα «χάνεται», όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά θα προστίθεται ως διαδοχική ασφάλιση και θα προσμετράται έτσι, στη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης.

Έως σήμερα, ο κλάδος πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος μόνο για όσους έμειναν στον ΟΓΑ και μετά το 1997 και συνταξιοδοτούνται ως αγρότες. Αν κάποιος άλλαξε Ταμείο μετά την κατάργηση του κλάδου προαιρετικής ασφάλισης, τα χρόνια αυτά δεν μετρούσαν για την κύρια ασφάλισή του. Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται έως και δέκα έτη, καθώς δεν υπήρχε ούτε επικουρικός κλάδος στον οποίο να ενταχθούν, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Με τη νέα διάταξη, που προωθούν με το νομοσχέδιο, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνεργασία με την συναρμόδια υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, τα έτη της πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ «μεταφέρονται» και προσμετρώνται στην κύρια ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ενταγμένου στον e-ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι ασφαλισμένοι της γενιάς των Baby Boomers μπορούν να συμπληρώσουν πιο γρήγορα τη 40ετία που απαιτείται για συνταξιοδότηση στα 62, αλλά και να αυξήσουν το τελικό ποσό σύνταξης, καθώς συνυπολογίζονται οι εισφορές που είχαν καταβάλει στον ΟΓΑ.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που γεννήθηκε το 1966 και στα 22 του έτη, πρωτοασφαλίστηκε για την δεκαετία 1988 - 1997 στον τότε ΟΓΑ, ενώ στη συνέχεια έκανε την δική του επιχείρηση και ασφαλίστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τότε ΟΑΕΕ, μπορεί σήμερα να συμπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης και σε τρία χρόνια να βγει στη σύνταξη στα 62. Αλλά και ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, που για κάποιο διάστημα κατά την συγκεκριμένη δεκαετία βρέθηκαν ασφαλισμένοι στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ, μπορούν να κάνουν χρήση της νέας διάταξης, όπως βέβαια και δημόσιοι υπάλληλοι.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση μάλιστα, εκτιμούν πως η νέα ρύθμιση ενδεχομένως ανοίγει πόρτα εξόδου και σε γυναίκες που είχαν ασφαλιστεί στην πρόσθετη ασφάλιση του ΟΓΑ μέχρι το 1992 και στη συνέχεια στο ΙΚΑ μετά το 1993, εφόσον βέβαια ο ΕΦΚΑ ερμηνεύσει τη νέα διάταξη, ως ένταξη της συγκεκριμένης ασφαλισμένης στο καθεστώς των «παλαιών», προ του 1993, ασφαλισμένων, κερδίζοντας δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανήλικο τέκνο ή και με τα ειδικά όρια ηλικίας για τα βαρέα.