Παράταση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο OpenBusiness ζητεί το ΒΕΘ

Παράταση, ενός έτους, για την απογραφή δραστηριότητας και ανάρτησης δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness ζητεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Άκη Θεοδωρικάκο (φωτό) και τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό μέρος του ν. 4442/2016 οφείλουν να ολοκληρώσουν την απογραφή τους στο OpenBusiness και να αναρτήσουν τα δικαιολογητικά λειτουργίας τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Όπως αναφέρει το ΒΕΘ στην επιστολή του - που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, αν δεν δοθεί παράταση - αν και το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση εκσυγχρονισμού και διαφάνειας, στην πράξη προκύπτουν σημαντικά ζητήματα. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι:

- Το εύρος των επιχειρήσεων που καλύπτονται είναι τεράστιο και αφορά διαφορετικούς κλάδους.

- Ένα μεγάλο ποσοστό των μελών των ΒΕΘ είναι οικογενειακές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ούτε οργανωμένα λογιστήρια, ούτε εξειδικευμένο προσωπικό.

- Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ενημέρωση και καθοδήγηση των επαγγελματιών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο ανάρτησης.

- Η εξοικείωση με τις ψηφιακές πλατφόρμες παραμένει περιορισμένη για αρκετούς επαγγελματίες, γεγονός που καθιστά την τήρηση της προθεσμίας ιδιαίτερα δύσκολη.

- Η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι χρονοβόρα και απαιτεί μεγαλύτερη προετοιμασία.

«Είναι βέβαιο ότι η συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο θα αποδώσει οφέλη τόσο για το κράτος, όσο και για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η προσαρμογή χρειάζεται ρεαλιστικό χρόνο, ιδιαίτερα για τις μικρές μονάδες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Εάν η εφαρμογή της διάταξης προχωρήσει χωρίς παράταση, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθούν πολλές επιχειρήσεις σε ακούσια παραβατικότητα ή ακόμη και σε αναστολή δραστηριότητας, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός έτους της ισχύουσας προθεσμίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η πλήρης τήρηση των υποχρεώσεων από τα μέλη μας» καταλήγει η επιστολή.