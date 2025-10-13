Τσάφος: Η Ελλάδα έβδομη στον κόσμο στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση στον κόσμο ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει πετύχει μείωση άνω του 90% ως προς τη συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, το 2024 έγινε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας και έχει μειώσει σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Economist Ninth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean όπου παρουσίασε την πρόοδο της χώρας στην πορεία απανθρακοποίησης.

Ο υφυπουργός τόνισε πως η πρόκληση τώρα είναι να διατηρηθεί η ανοδική πορεία σε νέους τομείς όπως η αποθήκευση ενώ υπογράμμισε ότι καινοτόμες τεχνολογίες όπως το υδρογόνο εξετάζονται υπό το πρίσμα της σχέσης κόστους / απόδοσης.

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας ότι θέτει πολύ φιλόδοξους στόχους για την πράσινη μετάβαση χωρίς να υπάρχουν τα εργαλεία για την επίτευξη τους, αλλά χρησιμοποιώντας μόνο το «μαστίγιο» προς τις επιχειρήσεις. Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο να αντικατασταθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο με εξάρτηση από την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από άλλες πηγές. «Η ΕΕ πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν με 2-4 φορές ακριβότερη ενέργεια από τους ανταγωνιστές τους. Θα έχουμε ανεργία και στρατηγική υποταγή αντί για αυτονομία», σημείωσε.

H διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon (εταιρεία δικτύων φυσικού αερίου), Barbara Morgante παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για την διακίνηση νέων αερίων καυσίμων (υδρογόνο, βιομεθάνιο) από τα δίκτυα.

Η Έλενα Αθουσάκη, chief sustainability officer του ομίλου Motor Oil αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών, της ηλεκτροκίνησης και της διαχείρισης απορριμμάτων για την παραγωγη ενεργειας ενώ τόνισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων (κυβέρνηση, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα) για την επίτευξη των στόχων.

Η Θάλεια Βαλκούμα, πρόεδρος και CEO της FARIA Renewables, επεσήμανε 7 προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου της απανθρακοποίησης: απανθρακοποίηση των νησιών, ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, ανάπτυξη των διασυνδέσεων, ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας, των κτιρίων και των μεταφορών, επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ενημέρωση - εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στα επενδυτικά projects.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Κωστής Σταμπολής στάθηκε στην ανάγκη διασφάλισης ενεργειακής ασφαλείας με χαμηλό κόστος και με βιώσιμο τρόπο. Υπογράμμισε ότι οι ΑΠΕ έχουν σημαντική παρουσία στον ηλεκτρισμό αλλά πολύ μικρότερο στις μεταφορές, τα κτίρια και τη βιομηχανία, κάτι που δεν θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Αναφέρθηκε τέλος στο γεωπολιτικό ζήτημα που σχετίζεται με την Τουρκία και έχει αρχίσει να επηρεάζει ενεργειακά έργα όπως η γεωθερμία στα νησιά, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και η διασύνδεση με την Κύπρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ