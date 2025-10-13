#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣτΕ: Νόμιμη η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Η Ολομέλεια απέρριψε όλες τις αιτήσεις ακύρωσης, κρίνοντας ότι ο θεσπιζόμενος τρόπος τεκμαρτού προσδιορισμού του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι συνταγματικός και νόμιμος.

ΣτΕ: Νόμιμη η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 17:45

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε επτά αιτήσεις ακύρωσης ελευθέρων επαγγελματιών, δικηγόρων, Δικηγορικών Συλλόγων και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή, προσδιορίζεται ο φόρος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Αναλυτικότερα, την 28η Μαρτίου 2025, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν επτά αιτήσεις ακύρωσης Δικηγορικών Συλλόγων, εμμίσθων και ασκούμενων δικηγόρων, καθώς και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων που στρέφονταν κατά της απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ, με τις οποίες προσδιορίζεται ο φόρος βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος.

Η προσβαλλόμενη απόφαση (1055/2024 της ΑΑΔΕ) εκδόθηκε βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και εισήγαγε το σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις υπ΄ αριθμ. 1798,1800/2025, κ.ά αποφάσεις της, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτριες τις συμβούλους Επικρατείας Κωνσταντίνα Λαζαράκη και Βασιλική Μόσχου, απέρριψε όλες τις αιτήσεις ακύρωσης, κρίνοντας ότι ο θεσπιζόμενος τρόπος τεκμαρτού προσδιορισμού του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι συνταγματικός και νόμιμος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΚ: Συνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο

ΣτΕ: Την Τετάρτη η συνταγματικότητα του master plan του λιμένα Πειραιά

Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους

ΣτΕ: Οι όροι για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε πυλωτές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο