Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας στα τελωνεία Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής

Το νέο ωράριο ισχύει από σήμερα 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 11:24

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου και την ομαλή διεξαγωγή των εμπορευματικών ροών μεταξύ Ελλάδος -Αλβανίας, επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας των συνοριακών Τελωνείων Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.

Συγκεκριμένα, από Τρίτη 14/10/2025 επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας για τα κενά Φορτηγά Οχήματα:

• από ώρα 22:00 σε 00:00 για την καλοκαιρινή περίοδο (1/4 έως 31/10),

• από ώρα 21:00 σε 23:00 για τη χειμερινή περίοδο (1/11 έως 31/3).

 

