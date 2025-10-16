#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανοδικά οι ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τη Σεούλ

Οργιο φοροδιαφυγής στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, λουκέτα και πρόστιμα από ΑΑΔΕ

Το 100% αγγίζει η φοροδιαφυγή στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), με βάση τους ελέγχους της ΑΑΔΕ. Δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 09:22

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Έλεγχος έγινε σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.

Επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Και συγκεκριμένα:

  • 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο
  • 7 κέντρα στο Κιλκίς,
  • 4 κέντρα στη Λάρισα,
  • από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα,
  • από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, ‘Αργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

 

