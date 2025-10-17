#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Προσπάθεια ανόδου στη Wall Street - Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ο χρυσός

Ανοδος 4,5% στην κίνηση των ελληνικών αεροδρομίων στο εννεάμηνο

Η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 έφτασε τα 68.245.010. Αύξηση 6,4% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ.

Ανοδος 4,5% στην κίνηση των ελληνικών αεροδρομίων στο εννεάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 14:17

Άνοδο 6,4% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 (9μηνο 2025), σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στους 10.792.202 επιβάτες, έναντι 10.141.360 επιβατών το 2024. Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Σεπτέμβριο 1.472.518 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 4,2% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 4,5% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το 9μηνο του 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 έφτασε τα 68.245.010 έναντι 65.290.410 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών, (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 511.044 πτήσεις, έναντι 493.006 πτήσεων το 2024.

