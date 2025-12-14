Μπλόκο στις… τουριστικές κρατήσεις για τις γιορτές βάζουν οι αγρότες

Τον ρυθμό που ακολουθούσαν πριν από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων ευελπιστούν οι επιχειρηματίες του τουρισμού ότι θα ανακτήσουν οι κρατήσεις στα καταλύματά τους ενόψει των εορτών, τη στιγμή που η πληρότητα σε παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς της χώρας υπερβαίνει ακόμη και το 90%.

Και μπορεί η ζήτηση για εξορμήσεις εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων να εμφανίζεται ενισχυμένη ακόμη και σε ποσοστό 10%-15% σε σχέση με πέρυσι, ειδικά για τα οργανωμένα ταξίδια, ωστόσο, τα μπλόκα των αγροτών, εάν συνεχιστούν, θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στα σχέδια των εκδρομέων, δεδομένου ότι επί του παρόντος έχουν οδηγήσει σε αναστολή νέων κρατήσεων.

Η ανησυχία μάλιστα εντάθηκε μετά τη χθεσινή άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στο ραντεβού που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι επιπτώσεις από τις κινητοποιήσεις

Ήδη οι κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί κεντρικών οδικών αρτηριών της χώρας έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις κρατήσεων σε κάποιους προορισμούς που επηρεάζονται, όπως το Πήλιο, το διάστημα πριν από τις εορτές. Εξ ου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα, στην οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται:

«Οι συνέπειες από τους αποκλεισμούς δρόμων είναι εμφανείς, καθώς έχουν αρχίσει να σημειώνονται ακυρώσεις κρατήσεων. Τυχόν συνέχιση της συγκεκριμένης κατάστασης ή/και επέκταση των αποκλεισμών και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες ή/και σε αεροδρόμια/λιμάνια θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στις μετακινήσεις, ενισχύοντας το κλίμα ανασφάλειας και οδηγώντας αναπόφευκτα σε περαιτέρω ακυρώσεις.

Οι επιπτώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά πλήττουν συνολικά την τοπική οικονομία και όλους τους κλάδους που εξαρτώνται από την τουριστική δραστηριότητα».

Είχε προηγηθεί αντίστοιχη επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων της Μαγνησίας, μιας περιοχής που έχει ήδη πληγεί εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων. «Το κλείσιμο των δρόμων οδηγεί σε κατάρρευση κλάδων, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τις πλημμύρες, αλλά και από τα ψάρια και τις φωτιές.

Η διεκδίκηση του δίκαιου δεν πρέπει να γίνεται με αποκλεισμό των δρόμων καταστρέφοντας διαδοχικά άλλες επαγγελματικές τάξεις και τη δεδομένη στιγμή πιεζόμαστε περισσότερο εμείς πάρα η κυβέρνηση, η οποία θα χρειαστεί στην πορεία να αντιμετωπίσει και την δική μας αποζημίωση.

Η κλιμάκωση του αγροτικού κινήματος θα προκαλέσει άμεση ζημιά σε όλους. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και να βρεθεί μια λύση όσο πιο άμεσα γίνεται. Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την εύρεση τρόπων αποφυγής αυτής της ακραίας κατάστασης που είναι “ντόμινο” για όλη την κοινωνία και όλους τους κλάδους», αναφέρεται στη σχετική επιστολή.

Πέραν των μεμονωμένων ακυρώσεων στις κρατήσεις που έχουν καταγραφεί για το διάστημα που διανύουμε, πριν από τις εορτές, η περιοχή δέχτηκε ισχυρό πλήγμα και από την ακύρωση ενός μεγάλου συνεδρίου, με αποτέλεσμα την απώλεια 400 χιλιάδων ευρώ μόνο από τις διανυκτερεύσεις των συμμετεχόντων.

Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που υπάρχει είναι ότι χθες το απόγευμα απόγευμα πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας με τους Βουλευτές Μαγνησίας, με μοναδικό θέμα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους κλειστούς δρόμους, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Εντός συνόρων

Παρά τις ανησυχίες που άπτονται των αγροτικών κινητοποιήσεων, πάντως, έντονη ζήτηση καταγράφεται για τα Χριστούγεννα, ακολουθεί η Πρωτοχρονιά, με τα Φώτα να έπονται σημειώνοντας χαμηλότερη ταχύτητα.

Σε ό,τι αφορά τους προορισμούς της Μαγνησίας, με αιχμή το Πήλιο και τον Βόλο, η πληρότητα στα ξενοδοχεία κινείται πέριξ του 75%, με τα Χριστούγεννα να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις. «Οι εορτές μπορούν να λειτουργήσουν ως γερή ένεση για τον κλάδο, εφόσον δεν καταγραφούν άλλες ακυρώσεις. Καθημερινά, ωστόσο, δεχόμαστε τηλεφωνήματα από ταξιδιώτες που έχουν κάνει κρατήσεις και ρωτούν να μάθουν εάν θα λάβουν πίσω την προκαταβολή τους σε περίπτωση ακύρωσης», επισημαίνει ο πρόεδρος της τοπικής Ένωσης ξενοδόχων, Γιώργος Ζαφείρης.

Για «απόλυτη καταστροφή» σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις των αγροτών κλιμακωθούν και ακυρωθούν οι κρατήσεις των εορτών κάνει λόγο από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο προορισμός δεν έχει επηρεαστεί, με την πληρότητα για τις ημέρες των εορτών να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα για τα Χριστούγεννα η πληρότητα ξεπερνά το 90%, με το αντίστοιχο ποσοστό την Πρωτοχρονιά να διαμορφώνεται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα και, τελικά, να κυμαίνεται γύρω στο 70%-75% για τα Θεοφάνεια. Οι κρατήσεις κατά βάση είναι τριών διανυκτερεύσεων, με τις τιμές για ένα δίκλινο δωμάτιο με πρωινό να κυμαίνονται από 70 ευρώ έως 150 ευρώ.

Βέβαια, η μείωση των δρομολογίων του τρένου στη γραμμή «Καλάβρυτα - Διακοπτό» έχει περιορίσει σε έναν βαθμό τη ζήτηση στην περιοχή ανεξαρτήτως των εορτών.

Υψηλή είναι η ζήτηση που καταγράφεται για τα Ιωάννινα και τα χωριά πέριξ της πόλης, όπου η πληρότητα διαμορφώνεται γύρω στο 90%, με την περιοχή να μην έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα μπλόκα των αγροτών, καθώς έχουν σημειωθεί μόνο μεμονωμένες ακυρώσεις κρατήσεων.

Ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από τη Λάρισα, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις για τις ημέρες των εορτών. Η ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή αντικατοπτρίζεται σε πληρότητα των ξενοδοχείων γύρω στο 70%.

Στους κερδισμένους, πάντως, φαίνεται πως θα περιληφθούν και φέτος τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά τη νύμφη του Θερμαϊκού, η κίνηση για τα Χριστούγεννα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα, με την πληρότητα για την Πρωτοχρονιά να ξεπερνά ακόμη και το 85%. Η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται από Βαλκάνιους ταξιδιώτες, με τους Έλληνες να ακολουθούν. Ως προς τις τιμές, αυτές ξεκινούν από τα 65 ευρώ ανά δίκλινο και ξεπερνούν τα 150 ευρώ σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Σε ό,τι αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, το κόστος ενός πακέτου ποικίλει και ξεκινά από τα 200 ευρώ περίπου για ένα τριήμερο στην Καστοριά και φτάνει μέχρι τα 450 ευρώ περίπου για μία πενθήμερη εξόρμηση που συνδυάζει αρκετούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας.

Εκτός συνόρων

Ισχυρή ζήτηση διαπιστώνεται, την ίδια στιγμή, και για ταξίδια στο εξωτερικό, που φαίνεται ότι κερδίζουν σημαντικό έδαφος έναντι των προηγούμενων ετών. Μάλιστα, η αύξηση της ζήτησης σε ετήσια βάση ξεπερνά ακόμη και το 10% για τα οργανωμένα πακέτα.

Πιο αναλυτικά, οι ΗΠΑ και το Ντουμπάι βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών, παρά το υψηλό σε σχέση με τις εξορμήσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις κόστος των οργανωμένων πακέτων. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται και για ταξίδια στην Φινλανδία, με τη Λαπωνία και το Ροβανιέμι, το χωριό του Άη Βασίλη, να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Πράγα, Βιέννη και Βουδαπέστη συγκεντρώνουν με τη σειρά τους σημαντική ζήτηση, με την Ιταλία και τη Γαλλία να έπονται. Σε ό,τι αφορά τα μεμονωμένα ταξίδια, μεγάλη κινητικότητα διαπιστώνεται για προορισμούς όπως η Σρι Λάνκα και οι Μαλδίβες.

Ως προς το κόστος, τα πακέτα ξεκινούν από τα 300 ευρώ περίπου για ένα ταξίδι 3 διανυκτερεύσεων στη Βουλγαρία και φτάνει τα 4.000 ευρώ για ένα ταξίδι 9 διανυκτερεύσεων στη Λαπωνία με διαμονή σε ιγκλού.