#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνάντηση Πιερρακάκη-Boujnah, κέντρο τεχνολογίας στην Αθήνα

Ο υπουργός Οικονομικών συνάντησε τον επικεφαλής της Euronext. Η τελευταία προγραμματίζει τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς της ΕΧΑΕ.

Συνάντηση Πιερρακάκη-Boujnah, κέντρο τεχνολογίας στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 17:11

Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας, επισημαίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτηση στο Χ μετά το ραντεβού με τον Stéphane Boujnah.

Αναλυτικά οι αναρτήσεις: 

Υποδέχτηκα σήμερα στο @MinEcoFinGR τον CEO της @euronext Stéphane Boujnah, ο οποίος με ενημέρωσε για την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.

Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πιερρακάκης: Ανάγκη για πιο πολλές διασυνοριακές συγχωνεύσεις στην Ευρώπη

Οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα στο επίκεντρο Πιερρακάκη - Μπέσεντ

ΕΧΑΕ: Τα επιχειρήματα Euronext και τα σενάρια της επόμενης μέρας

Μπουνιά (Euronext): Δεν ανεβάζουμε το τίμημα στη δημόσια πρόταση για ΕΧΑΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο