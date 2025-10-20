Η αειφορία στη δόμηση στο επίκεντρο του συνεδρίου του SBC Greece

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ειδικών στον τομέα της αειφορίας, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος / Sustainable Building Council Greece (SBC Greece).

Το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος (SBC Greece) αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον στην Ελλάδα και εκπροσωπεί τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πράσινων Κτιρίων (World Green Building Council), ο οποίος καθοδηγεί τις διεθνείς προδιαγραφές και τη νομοθεσία για την αειφορία.

Το συνέδριο του SBC Greece, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη διοργάνωση στη χώρα για ζητήματα αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον. Αποτελεί σημείο συνάντησης ομιλητών και συνέδρων για ανταλλαγή γνώσης, δικτύωση και διαμόρφωση στρατηγικής.

Το φετινό συνέδριο, με θέμα «Από το όραμα στην πράξη» (From Vision to Impact), πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Συμμετείχαν μέλη του SBC Greece, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και πολιτικής κοινότητας, στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων διεθνούς εμβέλειας, θεσμικοί φορείς της αειφορίας, καθώς και η διευθύνουσα σύμβουλος του World Green Building Council (World GBC), Cristina Gamboa.

Εκ μέρους της κυβέρνησης, στο ετήσιο συνέδριο παρέστησαν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτριος Αναγνώπουλος και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος. Οι εκπρόσωποι της Πολιτείας παρουσίασαν το κυβερνητικό πλάνο και τους στόχους για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Ευθύμιος Μπακογιάννης, αναφέρθηκε στην ανάγκη απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου και επίτευξης σταθερότητας μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού. Όπως ανακοίνωσε, ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός θα περιλαμβάνει 20 άρθρα, με στόχο τη ριζική απλοποίηση της διαδικασίας. Επισήμανε επίσης ότι η σταθερότητα θα επιτευχθεί μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2027, με χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση εκδηλώνεται ήδη με ακραία καιρικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές, τονίζοντας πως οι σημερινές επιλογές θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές. Όπως ανέφερε, βασικός στόχος είναι η μείωση της ταφής αποβλήτων στο 10%, ενώ από τις 3 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων που λειτουργούσαν το 2019, ο αριθμός έχει αυξηθεί σε 13, με ακόμη 26 σε φάση κατασκευής.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του World Green Building Council, Cristina Gamboa, επισήμανε ότι η διεθνής κοινότητα έχει περάσει πλέον στην «εποχή της εφαρμογής» για τη βιώσιμη δόμηση, πέρα από τη θεωρητική συζήτηση. Τόνισε ότι τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου συγκράτησης της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 1,5°C.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη του δικτύου του WorldGBC, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει 88 εθνικά συμβούλια, καλύπτοντας χώρες που ευθύνονται για το 72% των εκπομπών του δομημένου περιβάλλοντος. Η κυρία Gamboa ανέδειξε τη σημασία των βιώσιμων κτιρίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή του Ελληνικού Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων (SBC Greece) στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD).

Με την ολοκλήρωση του συνεδρίου, ο πρόεδρος του SBC Greece, Αλέξανδρος Αθανασούλας, δήλωσε: «Το ετήσιο συνέδριο του SBC Greece δεν αποτελεί απλώς μια ετήσια διοργάνωση, αλλά μια στιγμή συλλογικής αφύπνισης και δράσης. Από το όραμα περνάμε στην πράξη, μετατρέποντας τη γνώση σε ουσιαστικό αποτύπωμα για ένα βιώσιμο μέλλον. Η αειφορία αγγίζει πλέον την καρδιά της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα διαθέτει τις δυνάμεις για να καθοδηγήσει τη μετάβαση προς ένα δομημένο περιβάλλον ανθεκτικό, καινοτόμο και ανθρώπινο. Το SBC Greece θα συνεχίσει να ενώνει, να εμπνέει και να προωθεί τη συζήτηση στο πεδίο της πραγματικής αλλαγής».

