ΕΛΣΤΑΤ: Στα 364,9 δισ. ευρώ το χρέος στα τέλη του 2024

Στα 2,91 δισ. ευρώ υπολογίζει η στατιστική αρχή το πλεόνασμα του προϋπολογισμού.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 12:21

Το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2024, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 2,91 δισ. ευρώ (πλεόνασμα), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ταυτόχρονα, το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμάται στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

 

