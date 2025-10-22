Πού θα βρείτε νεόδμητα σπίτια για αγορά, αλλά σε υψηλές τιμές

Για λίγους και… εκλεκτούς είναι οι νεόδμητες κατοικίες, με τις τιμές τους να ξεκινούν από τα 4.000 ευρώ/τ.μ. και άνω. Ο μεγαλύτερος αριθμός νεόδμητων διαμερισμάτων εντοπίζεται στα νότια προάστια, με αιχμή τη Γλυφάδα, τη Βούλα και τον Άλιμο, όπου η μέση ζητούμενη τιμή κυμαίνεται από 5.129 ευρώ/τ.μ. έως 7.274 ευρώ/τ.μ. για μία κατοικία μεγέθους από 114 τ.μ. έως 312 τ.μ.

Συνολικά σε πανελλαδικό επίπεδο, ο αριθμός των κατοικιών που είναι αναρτημένες προς πώληση ανέρχεται σε 131.000, όταν ο αντίστοιχος αριθμός ακινήτων προς μίσθωση διαμορφώνεται σε 45.000. Από τις περίπου 176.000 κατοικίες, το 85% παραμένει απούλητες/ξενοίκιαστες για διάστημα από 6 μήνες έως 2 χρόνια.

Σύμφωνα, δε, με την έρευνα της Prosperty «Στεγαστική κρίση στην Ελλάδα Ζήτηση και Προσφορά», την οποία παρουσίασε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Μαρκόπουλος, στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, από τα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα, το 18% βρίσκεται στα νότια προάστια της Αθήνας, το 14% στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας και ένα 9% στη Θεσσαλονίκη.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, το 60%+ του στοκ είναι άνω των 30 ετών και μόλις 1 στα 10 ακίνητα είναι ανακαινισμένο. Ενδεικτικά, άνω του 37% των ακινήτων κατασκευάστηκαν το διάστημα από το 1971 έως το 1990 και το 22,7% από το 2020 μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, στην αγορά διατίθενται 10.500 ανακαινισμένα ακίνητα και 89.500 ακίνητα που δεν έχουν ανακαινιστεί.

«Παρά την υψηλή προσφορά κατοικιών, η απορρόφηση από την αγορά παραμένει χαμηλή. Είναι μύθος ότι δεν υπάρχουν ακίνητα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αντ. Μαρκόπουλος, αναδεικνύοντας τους τέσσερις παράγοντες που συνθέτουν τη στεγαστική κρίση: γήρανση αποθέματος, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός παλαιών ακινήτων χωρίς ανακαίνιση, σοβαρή αναντιστοιχία τιμής και ποιότητας, απουσία θεσμικών επενδυτών και λίγα μεγάλα οικόπεδα, δεδομένου ότι μόνο το 22% περίπου ξεπερνά τα 1.000 τ.μ.

Οι τιμές

Μάλιστα, όπως εξήγηση ο επικεφαλής της Prosperty, οι ζητούμενες τιμές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών. «Σε κάποιες περιπτώσεις ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Υπάρχει ανορθολογική τιμολόγηση», τόνισε χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, ενώ η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 2.583 ευρώ/τ.μ., η μέση αξία μεταβίβασης ανέρχεται σε 1.329 ευρώ/τ.μ.

Συνολικά, η μέση ζητούμενη τιμή για τα 131.000 ακίνητα είναι 307.699 ευρώ (2.583 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο), με τη συνολική τους αξία να εκτιμάται σε 40 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι μεταβιβάσεις φτάνουν μόλις τις 28.700, με μέση αξία ανά μεταβίβαση τα 105.000 ευρώ και τη συνολική αξία των κατοικιών που πωλήθηκαν να διαμορφώνεται σε 3 δισ. ευρώ.

Ο Αντ. Μαρκόπουλος τόνισε πως η Αθήνα είναι ήδη χτισμένη και πλέον το απόθεμα γης είναι μικρά οικόπεδα, το 33% των οποίων βρίσκεται στα ανατολικά προάστια της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε τους παράγοντες αύξησης της ζήτησης, εστιάζοντας στη μείωση της ιδιοκατοίκησης, καθώς η νέα γενιά πουλάει κληρονομιές και στρέφεται στην ενοικίαση, στην αύξηση φοιτητικού πληθυσμού με την έλλειψη επαρκών εστιών που έχουν εκτινάξει τη ζήτηση για φοιτητική στέγη και στην αλλαγή κουλτούρας των νέων που, όπως επεσήμανε, αργούν να παντρευτούν, θέλουν ανεξαρτησία και κινητικότητα.

Στις παραμέτρους που οδηγούν στην αύξηση της ζήτησης συμπεριέλαβε την αστικοποίηση, τη δυσκολία πρόσβασης σε δάνεια που απαιτεί ίδια συμμετοχή κατά 20%-30% και στην άνοδο του αριθμού των διαζυγίων, καθώς «ο ίδιος πληθυσμός “σπάει” σε περισσότερα νοικοκυριά, δημιουργώντας πρόσθετες ανάγκες για στέγη».

Δανειοδότηση

Την εκτίμηση ότι τα στεγαστικά δάνεια για το 2025 θα είναι αυξημένα σε ποσοστό 20%-25% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που παραπέμπει σε 2 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις, εξέφρασε ο Ιάκωβος Γιαννακλής, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

«Υπήρχαν χρονιές κατά τις οποίες οι εκταμιεύσεις ξεπερνούσαν τα 15 δισ. ευρώ. Υπάρχει ακόμη απόκλιση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι αγοραστές έχουν γίνει πιο συντηρητικοί, παίρνουν μικρότερα δάνεια και οι μέσες δανειοδοτήσεις είναι πλέον μικρότερες. Βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από τα επίπεδα που θα θέλαμε να δανειοδοτήσουμε την αγορά. Σταδιακά η ζήτηση θα βελτιωθεί και το μέγεθος της στεγαστικής πίστης μπορεί να ενισχυθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Τάσσος Πανούσης, διευθύνων σύμβουλος της DoValue, τόνισε πως «είναι μύθος ότι οι servicers παρακρατούν ακίνητα τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα. Οι servicers έχουν στη διάθεσή τους 11.000 ακίνητα, εκ των οποίων το 60% είναι οικιστικά. Από αυτά ώριμα να διατεθούν στην αγορά είναι μόνο 2.000, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται σε μικρά διαμερίσματα για φοιτητές, για ζευγάρια και για βραχυχρόνια μίσθωση. Η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Υπάρχουν αρκετά ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό και διαπιστώνουμε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δευτερογενής αγορά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης. «Η DoValue διαθέτει 1.700 ακίνητα, εκ των οποίων 1.300 είναι έτοιμα προς πώληση και από αυτά τα 200 μόλις είναι οικιστικά. Το 2026 θα βγάλουμε ένα μικρό πακέτο REOs προς πώληση. Αυτά τα ακίνητα βρίσκονται κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αθήνας και δευτερογενώς στη Θεσσαλονίκη», είπε.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του κλάδου, ο διευθύνων σύμβουλος της DoValue εντόπισε δύο, το υψηλό ποσοστό ανακοπών στους πλειστηριασμούς και η αργή ωρίμανση των ακινήτων.

«Σε σχέση με τις ανακοπές, θα πρέπει να επιταχυνθεί η εκδίκασή τους και να υπάρχει η πρόβλεψη ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα βγαίνει σε ορισμένο χρόνο, μεταξύ έξι μηνών και ενός έτους. Αναφορικά με την τεχνική ωρίμανση, αυτή καλό θα ήταν να πραγματοποιείται από τον νέο ιδιοκτήτη όσο εκείνος αξιοποιεί το ακίνητο. Η τρίτη λύση είναι η βελτίωση των υπηρεσιών του δημοσίου. Αν αυτά τα προβλήματα λυθούν, μπορούν να βγουν στην αγορά ακόμα και 10.000 ακίνητα», κατέληξε ο επικεφαλής της DoValue.