Workshop από το Ελληνογερμανικό: Το νέο Ψηφιακό Τελωνείο - Απλουστεύσεις, καθεστώτα, στρατηγική Ροών

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 11:12

Ένα δεύτερο workshop με θέμα «Το νέο Ψηφιακό Τελωνείο: ICS2, ΑΕS, ΝCTS6, AEO - Απλουστεύσεις, Καθεστώτα, Στρατηγική Ροών» διοργανώνει σήμερα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με την AHK Akademie -την υπηρεσία επιμόρφωσης στελεχών του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της νέας σειράς σεμιναρίων με τίτλο «Τελωνεία – Η νέα εποχή, Προκλήσεις & Ψηφιακές λύσεις».

Το εν λόγω workshop που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Επιτροπή Logistics του Επιμελητηρίου, θα περιλαμβάνει δύο ενότητες.

Στην πρώτη θα συζητηθούν το ψηφιακό τελωνείο της Ε.Ε. και ο ρόλος των οικονομικών φορέων (EOs) σε αυτό το περιβάλλον, η χρήση μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών όπως οι ICS2 (Import Control System 2), AES (Automated Export System), NCTS Phase 6 (New Computerised Transit System) και το πώς συνδέονται στο νέο ψηφιακό περιβάλλον καθώς και οι προκλήσεις και τα επόμενα βήματα για τις επιχειρήσεις, με βασικότερα την ανάγκη για internal awareness και εκπαίδευση, την αναβάθμιση λογισμικού (τελωνειακά APIs, EDI vs XML) και τον στρατηγικό ρόλο των τελωνειακών συμβούλων. Εισηγητής θα είναι ο κ. Ευάγγελος Αργυρός, Strategy & Projects της CARGO360 PC και μέλος της Επιτροπής Logistics του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Στη δεύτερη ενότητα θα συζητηθούν το τεχνικό περίγραμμα των τελωνειακών απλουστεύσεων και των ειδικών καθεστώτων καθώς και οι εμπορικές στρατηγικές αξιοποίησης από τους Οικονομικούς φορείς. Εισηγητής θα είναι ο κ. Μιχαήλ Γαλιατσάτος, Managing Director της CARGO360 PC.


Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Γιώργος Στάμνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Μελών Logistics & Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθώς και Διευθυντής Ανάπτυξης του ομίλου Goldair Cargo ΑΕ.

