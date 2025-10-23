Προτάσεις και μέτρα για τη γαλάζια οικονομία συζήτησαν Θεοδωρικάκος και Τραυλού

Συνάντηση με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, είχε σήμερα (23/10) ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στον απόηχο της απόφασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), να αναβάλει για ένα χρόνο την εφαρμογή του Πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework, NZF) στην παγκόσμια ναυτιλία.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της Ναυτιλίας, στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έξι ημέρες, ο IMO μετέθεσε για ένα χρόνο το NZF το οποίο μεταξύ άλλων θέτει δεσμευτικούς στόχους για τα πλοία άνω των 5.000 τόνων με στόχο τη μείωση της έντασης άνθρακα των καυσίμων τους, αρχής γενομένης από το 2028, ενώ εισάγει οικονομικό σύστημα πιστώσεων και κυρώσεων: τα πλοία που υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών πρέπει να αγοράζουν «μονάδες», ενώ τα πλοία χαμηλών εκπομπών κερδίζουν και μπορούν να ανταλλάσσουν πιστώσεις. Τα έσοδα καταλήγουν σε ένα Ταμείο Μηδενικών Εκπομπών του ΙΜΟ που έχει αντικείμενο την υποστήριξη της υιοθέτησης καθαρών καυσίμων και της μετάβασης των αναπτυσσόμενων χωρών. Η πρόταση αναβολής υποβλήθηκε από τη Σιγκαπούρη και τέθηκε σε ψηφοφορία από τη Σαουδική Αραβία.

Τραυλού: Η αναβολή στον ΙΜΟ δείχνει τον διχασμό που προκάλεσε η υιοθέτηση του Net-Zero Framework

«Η σημερινή απόφαση αναβολής στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) αποτελεί νέα ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού διεθνούς πλαισίου, που θα οδηγήσει τη ναυτιλία με ασφάλεια και ρεαλισμό στην πράσινη μετάβαση», είχε δηλώσει η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού.

«Η μη επίτευξη συμφωνίας ανέδειξε τον διχασμό που προκάλεσε ο υπό ψήφιση κανονισμός του Net-Zero Framework, στον οποίο οι θέσεις και οι προτάσεις της ναυτιλίας δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη.

Η ναυτιλία των Ελλήνων, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον κοινό στόχο της απανθρακοποίησης και θα πρωτοστατήσει τεκμηριωμένα και ενωτικά στον παγκόσμιο διάλογο, για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλαισίου, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν στον κοινό δρόμο προς την πράσινη μετάβαση».