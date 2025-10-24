Ποιος υπερτερεί στο μπρα ντε φερ Airbnb-ξενοδοχείων στην Κρήτη

Ακριβότερα σε σχέση με τα ξενοδοχεία είναι τα καταλύματα της Κρήτης που ενοικιάζονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb, με την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Μεγαλόνησο να καταγράφει το 2025 υψηλές επιδόσεις.

Ενδεικτικό της δυναμικής της εν λόγω αγοράς είναι το γεγονός ότι τα καταλύματα τύπου Airbnb στην Κρήτη είναι πιο ακριβά κατά 13% σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο, τη στιγμή που οι τιμές των ξενοδοχείων κινούνται σταθερά σε επίπεδα χαμηλότερα, πέριξ του 17%, σε σχέση με τον αντίστοιχο πανελλαδικό μέσο όρο.

Μοναδική εξαίρεση από το 2020 μέχρι σήμερα είναι το φετινό τρίμηνο Ιουνίου - Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του οποίου η μέση τιμή ενός δωματίου σε ξενοδοχείο ήταν υψηλότερη από εκείνη ενός Airbnb στο νησί. Βέβαια ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η μέση τιμή των Airbnb δεν πέφτει κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, αλλά ευθυγραμμίζεται με αυτόν.

Σημεωτέον ότι στο peak της σεζόν, τον Αύγουστο, η μέση τιμή ενός Airbnb στην Κρήτη ανήλθε 260 ευρώ περίπου, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όταν το αντίστοιχο ποσό έναν χρόνο πριν είχε ξεπεράσει τα 285 ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά της αγοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Lighthouse, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο Short Stay Crete Conference που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, τον Αύγουστο -στην αιχμή της τουριστικής σεζόν-, διατίθεντο περί τα 32.500 καταλύματα στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων της Κρήτης, αριθμός αυξημένος τόσο σε σχέση με πέρυσι, όσο και σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο.

Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς αναδεικνύεται από το γεγονός ότι το 2020 τα διαθέσιμα καταλύματα αριθμούσαν 21.000 περίπου και μέσα σε μια πενταετία είναι αυξημένα κατά 50%.

Αντιστρόφως ανάλογα με την προσφορά καταλυμάτων τύπου Airbnb κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η μέση ημερήσια τιμή στην Κρήτη. Με εξαίρεση τον Φεβρουάριο, όταν και καταγράφηκε άνοδος 4,5%, η μέση τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είναι χαμηλότερη από εκείνη του 2024. Για παράδειγμα στο peak της σεζόν η μέση τιμή ανήλθε 260 ευρώ περίπου, όταν το αντίστοιχο ποσό έναν χρόνο πριν είχε ξεπεράσει τα 285 ευρώ. Η μικρότερη μείωση σημειώθηκε τον Ιανουάριο στο μείον 1,6% και η μεγαλύτερη, στο μείον 20,3%, τον Μάιο, όταν το σχετικό ποσό ανήλθε στα 181 ευρώ έναντι 227 ευρώ το 2024.

Ως προς την πληρότητα το 2025, με εξαίρεση τον Μάιο, χαρακτηρίστηκε από άνοδο, με τον Αύγουστο να καταγράφει οριακή αύξηση σε ετήσια βάση και να ανέρχεται στο 70% περίπου.

Σήμερα το μερίδιο της Κρήτης ως προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμορφώνεται στο 14% περίπου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σημειωτέον ότι, με βάση τα στοιχεία της Booking, η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στη μεγαλόνησο το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο κατέγραψε αύξηση 16% σε επίπεδο εσόδων, με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων να ενισχύεται κατά 8% και την προσφορά διαθέσιμων καταλυμάτων να αυξάνεται σε ποσοστό 6,9% σε ετήσια βάση. Ανοδικά στο συν 7% κινήθηκε και η μέση ημερήσια τιμή (ADR).

Η σύγκριση

Στην έρευνα της Lighthouse η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Κρήτη συγκρίνεται με τον αντίστοιχο κλάδο σε τρεις επίσης νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Μαγιόρκα.

Σε σχέση, λοιπόν, με τους άλλους τρεις δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, η Κρήτη είναι η μοναδική που καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία ως προς την προσφορά καταλυμάτων, ενώ διαθέτει και τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων προς μίσθωση. Ο αριθμός των προσφερόμενων καταλυμάτων στη Μαγιόρκα, η οποία ακολουθεί στη σχετική κατάταξη ανέρχεται σε 21.000 περίπου, ενώ κάτω από τις 20.000 είναι τα διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα σε Κύπρο και Μάλτα. Στη Μάλτα δε ο σχετικός αριθμός κυμαίνεται κάτω των 15.000.

Σε επίπεδο μέσης ημερήσιας τιμής, η Κρήτη κατέγραψε πτώση 16%, με τη Μάλτα να βρίσκεται στο μείον 15%, την Κύπρο να σημειώνει απώλειες 21% και τη Μαγιόρκα να είναι η μοναδική που είχε θετικό πρόσημο στο συν 8%. Οι τιμές στο νησί της Ισπανίας κινούνται διαχρονικά σε επίπεδα υψηλότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις υπό εξέταση χώρες.

Τέλος, σε σχέση με την πληρότητα, καλύτερη επίδοση κατέγραψε τον Αύγουστο η Κύπρος, ακολούθησε με οριακή άνοδο η Κρήτη, με τις Μάλτα και Μαγιόρκα να σημειώνουν κάμψη.