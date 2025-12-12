Τουρισμός: Ποιοι προορισμοί πέτυχαν επιμήκυνση της σεζόν

Υψηλές πτήσεις σημείωσαν τον Νοέμβριο τα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, 11 εκ των οποίων κέρδισαν πόντους στην αυλαία της τουριστικής σεζόν, καταγράφοντας αύξηση σε ετήσια βάση.

Το αρνητικό πρόσημο των προηγούμενων μηνών διατήρησαν και τον τελευταίο μήνα της σεζόν η Σαντορίνη και η Μύκονος, με την Κεφαλονιά να είναι εκείνη που συμπλήρωσε την τριάδα των… χαμένων. Βέβαια, οι απώλειες σε Μύκονο και Κεφαλονιά αποδίδονται κατά βάση στα κλεισίματα διαδρόμων λόγω προγραμματισμένων έργων της εταιρείας τον Νοέμβριο.

Πιο αναλυτικά, η Μύκονος, αν και σε επίπεδο διεθνούς κίνησης σημείωσε άνοδο 23,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, υστέρησε σε ό,τι αφορά την κίνηση εσωτερικού με μείωση 13,8%, με αποτέλεσμα να καταγράψει απώλειες 11,5% σε ετήσια βάση.

Αρνητικό πρόσημο, αλλά περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ψαλίδα που δημιουργήθηκε τους πρώτους μήνες του έτους, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφηκε στο νησί, σημείωσε τον Νοέμβριο και η Σαντορίνη, με την πτώση να διαμορφώνεται τελικά σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9,9%, ήτοι 6,5 χιλιάδες επιβάτες λιγότερους, επηρεάζοντας όπως είναι φυσικό, και τα συνολικά αποτελέσματα του δικτύου της Fraport Greece.

Τόσο η κίνηση εσωτερικού όσο και η διεθνής κίνηση σημείωσαν μείωση σε ποσοστό 10,1% και 8,8% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση του αεροδρομίου της Σαντορίνης, το χάσμα στον αριθμό των επιβατών μειώθηκε σταδιακά τους τελευταίους μήνες έναντι των πρώτων μηνών του έτους.

Διψήφιο ποσοστό πτώσης στο 16,4% κατέγραψε και το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Η μεν διεθνής κίνηση βρέθηκε στο συν 80,9%, η δε κίνηση εσωτερικού, που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερους απόλυτους αριθμούς, υστέρησε ετησίως κατά 32,1%.

Όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια του δικτύου της Fraport Greece (Άκτιο, Χανιά, Κέρκυρα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, Κως, Μυτιλήνη, Ρόδος, Σάμος και Σκιάθος) σημείωσαν καλύτερα αποτελέσματα έναντι του Νοεμβρίου του 2024.

Την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση, στο εντυπωσιακό 202%, αν και τα απόλυτα νούμερα είναι χαμηλά, κατέγραψε το αεροδρόμιο της Σάμου χάρη στην άνοδο της κίνησης εσωτερικού. Διψήφια ποσοστιαία ενίσχυση κατέγραψαν τα Χανιά (12,2%), η Κέρκυρα (25,5%), η Καβάλα (23,3%), η Ζάκυνθος (21,8%) και η Μυτιλήνη (11,1%).

Σημειωτέον ότι οι μεγάλες αυξήσεις στα αεροδρόμια της Σάμου και της Κέρκυρας οφείλονται στην περσινή αναστολή λειτουργίας των διαδρόμων τους λόγω έργων της Fraport Greece.

Σε απόλυτα μεγέθη, βέβαια, πρώτη τερμάτισε η Θεσσαλονίκη στο συν 8,7% με περισσότερους από 528 χιλιάδες επιβάτες. Μάλιστα, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κατάφερε να διατηρήσει σταθερά υψηλή διεθνή κίνηση καθ' όλο το 11μηνο.

Στα συν του Νοεμβρίου περιλαμβάνεται και η επαναφορά της κίνησης από το Ισραήλ. Έτσι, παρά την κρίση στις αρχές του καλοκαιριού, η κίνηση από και προς τη συγκεκριμένη χώρα συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή απόδοση τον Νοέμβριο -αν και μόνο στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης- συνεχίζοντας την ανοδική τάση με αύξηση 111%, ήτοι 4,7 χιλιάδες επιβάτες.

Συνολικά, τον Νοέμβριο του 2025, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 953.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,8% (+77.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024. Σημειωτέον ότι η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κυρίως κατά τις πρώτες 10 ημέρες του Νοεμβρίου, καθώς τα περισσότερα αεροδρόμια ολοκλήρωσαν τη σεζόν τους λίγο αργότερα.

Η επιβατική κίνηση εσωτερικού με 544.000 επιβάτες είχε μερίδιο στο 57,1%, με τη διεθνή επιβατική κίνηση στους 409.000 επιβάτες να αντιστοιχεί στο 42,9%.

Η εικόνα του 11μήνου

Σε επίπεδο 11μήνου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, η κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια έχει ήδη ξεπεράσει το σύνολο του 2024 (36,03 εκατομμύρια επιβάτες), με τα περισσότερα αεροδρόμια να ξεπερνούν τις επιδόσεις του περασμένου έτους, εκτός από τα αεροδρόμια Σαντορίνης, Μυκόνου, Σάμου και Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, στα 14 αεροδρόμια καταγράφηκαν πάνω από 36,23 εκατ. ταξιδιώτες το διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο, με εκείνο της Ρόδου να επιτυγχάνει ένα σημαντικό ορόσημο υπερβαίνοντας τους 7 εκατ. επιβάτες.

Όλα τα αεροδρόμια, με εξαίρεση τους συνήθεις υπόπτους, Μύκονο (-1,9%) και Σαντορίνη (-16,1%), κατέγραψαν άνοδο σε ετήσια βάση. Την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση σημείωσε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης στο συν 8%, καταγράφοντας παράλληλα και τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών, που διαμορφώθηκε σε επίπεδο άνω των 7,2 εκατ.

Σηεμιωτέον ότι από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 248,8 εκατ. επιβάτες.