ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι

Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των 37 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του οποίου η Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν σήμερα το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή με τους δικηγόρους τους να παραλαμβάνουν μέχρι αργά το βράδυ αντίγραφα της ογκωδέστατης δικογραφίας.

Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με σοβαρότατα κακουργήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογούνται σταδιακά μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (27/10), ενώ ανάμεσα στους πρώτους κατηγορούμενους βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο λόγω αδιαθεσίας. Εφόσον δεν καταφέρει να απολογηθεί σήμερα (24/10), θα λάβει νέα προθεσμία.

Οι αρχηγικοί ρόλοι αποδίδονται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά και έναν 36χρονο από την Κρήτη, με τη σύζυγο του πρώτου να φέρεται ως υπαρχηγός. Οι τρεις αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Η έρευνα συνεχίζεται για 125 ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς μέχρι στιγμής νέες συλλήψεις.

Καταγγελίες στην Εξεταστική

Παράλληλα, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε η πρώην προϊσταμένη του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία έκανε λόγο για κύκλωμα απάτης και εκφοβισμού υπαλλήλων.

«Προκύπτει με σαφήνεια αυτό που ονομάζω κύκλωμα και σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι υπήρχε φόβος εντός του οργανισμού, καθώς εμπλεκόμενοι απειλούσαν υπαλλήλους. Η ίδια υποστήριξε ότι μέλος της τότε διοίκησης είχε φτάσει να επικοινωνήσει με τα παιδιά της στο σπίτι, γεγονός που, όπως είπε, την έχει κάνει να φοβάται για τη ζωή της, ενώ εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη.

Η κ. Τυχεροπούλου δέχθηκε ερωτήσεις για την αποδέσμευση «κόκκινων» ΑΦΜ, ανάμεσα στα οποία και μελών της οικογένειας Ξυλούρη, αρνούμενη κάθε εμπλοκή: «Δεν δινόταν καμία εντολή αποδέσμευσης, παρά μόνο σε όσα ΑΦΜ είχαν ελεγχθεί», δήλωσε, απαντώντας σε αιχμές περί προσωπικών σχέσεων με εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Τέλος, ανέφερε ότι πρώην υπουργοί γνώριζαν τις παθογένειες του Οργανισμού, κατονομάζοντας τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, χωρίς όμως να αποδώσει συγκεκριμένες ευθύνες: «Δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι βαθμό ευθύνονται, θεωρώ όμως ότι όλοι γνώριζαν», είπε χαρακτηριστικά.

