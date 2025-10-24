#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρηματοδότηση 900.000 ευρώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για ενίσχυση κυβερνοασφάλειας

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη θωράκιση των ψηφιακών υποδομών του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Χρηματοδότηση 900.000 ευρώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για ενίσχυση κυβερνοασφάλειας

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 14:48

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας του Δημοσίου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη θωράκιση των ψηφιακών υποδομών του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Οπως αναφέρει το υπουργείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με παρουσία σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα, ανήκει στα πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης. Η επένδυση αυτή ενισχύει την κυβερνοασφάλεια του ακαδημαϊκού ιδρύματος με σύγχρονο εξοπλισμό, αναβάθμιση υποδομών και τη δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC), το οποίο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «Η χρηματοδότηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποδεικνύει ότι η κυβερνοασφάλεια στα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο τεχνολογικό ζήτημα, αλλά εθνική προτεραιότητα. Η στήριξη μας αυτή είναι επένδυση στη γνώση, στην ασφάλεια και στους ανθρώπους της Θράκης».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Εργοστάσιο «PHAROS» καθίσταται περιφερειακός κόμβος ΑΙ της ΝΑ Ευρώπης

Ανοιχτός διαγωνισμός για τηλεοπτική κάλυψη σε όλη τη χώρα

ΣΕΒ: 10+1 κρίσιμα βήματα για θωράκιση από τις κυβερνοεπιθέσεις

Ολοκληρωμένη λύση κυβερνοασφάλειας επέλεξε ο ΔΕΔΔΗΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο