#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κοινό μέτωπο κυβέρνησης και Περιφερειών για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται.

Κοινό μέτωπο κυβέρνησης και Περιφερειών για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 16:09

Το κοινό μέτωπο της κυβέρνησης με τις Περιφέρειες της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε τηλεδιάσκεψη που συμμετείχαν ο υπουργός και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας αντίστοιχα, ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος και Βασίλης Σπανάκης αντίστοιχα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης και οι περιφερειάρχες της χώρας.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο, την ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί, ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών υλικών, εργαλείων και υπηρεσιών, ταχύτερη υγειονομική ταφή και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Επιπλέον, συζητήθηκε με τους περιφερειάρχες η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, το έργο που έχει αναλάβει και ζητήθηκε η συνεργασία με τους Περιφερειάρχες.

Τέλος, από τη σύσκεψη ομόφωνη ήταν η απόφαση για ενίσχυση της συνεργασίας όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και, κυρίως, η εντατικοποίηση των ελέγχων μέσα από στενότερη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΟΦ: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Εστίες της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκαν σε Ολλανδία, Βέλγιο και Σλοβακία

Στο Λουξεμβούργο ο Κώστας Τσιάρας για την ΚΥΑ της περιόδου 2028/34

Συστήνεται Επιτροπή επιστημόνων για την ευλογιά των προβάτων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο