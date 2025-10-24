Εκπαιδευτική δράση Επ. Ανταγωνισμού για έγκαιρο εντοπισμό απάτης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει ενεργά στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο DATACROS III, για την καταπολέμηση παραβατικών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει η Επιτροπή, ενημερώνουμε και καλούμε τους εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση:

«Πρόληψη και Ανίχνευση – Έγκαιρος εντοπισμός παρεμβάσεων οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και απάτης: ενδείξεις κινδύνου και βέλτιστες πρακτικές»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2025, ώρες 11:30 – 17:30 (ώρα Ελλάδας), διαδικτυακά.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε δημοτικές και περιφερειακές αρχές, αναθέτουσες αρχές, υπηρεσίες προμηθειών και συμμόρφωσης και άλλους συναφείς δημόσιους φορείς. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων για την πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών διαφθοράς και άλλων πρακτικών, μέσω καινοτόμων εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Ανάλυση κινδύνου & χρήση ανοικτών δεδομένων

Βέλτιστες πρακτικές στον έλεγχο αναδόχων

Συστήματα whistleblowing

Καινοτόμα εργαλεία πρόληψης

Η εκπαίδευση οργανώνεται από τους βασικούς φορείς υλοποίησης του έργου , η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτεί εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύνδεσμος Εγγραφής στο Eventbrite