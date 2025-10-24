ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι πρώτοι 11 συλληφθέντες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους – κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους – αφέθηκαν και οι 11 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα Παρασκευή. Αύριο ακολουθούν οι επόμενοι 12.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, όλοι αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους, δείχνοντας προς την πλευρά των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης ως τα πρόσωπα που τους ενέπλεξαν και έχουν την κύρια ευθύνη.

Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η δικαστική απόφαση για τους πρώτους έντεκα, καθώς ήταν γνωστό ότι απολογούνται αυτοί που φέρονται, κατά το κατηγορητήριο, ότι είχαν τη μικρότερη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, δεδομένου ότι είχαν εισπράξει μικροποσά από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ήταν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την αγροτιά, που έκαναν εντελώς διαφορετικά επαγγέλματα (μάγειρες, σερβιτόροι, dj, ηλεκτρολόγοι και οτιδήποτε χρησιμοποιούσε το κύκλωμα).

Άλλωστε οι περισσότεροι από τους σημερινούς συλληφθέντες ήταν ανάμεσα στους «πελάτες» του 38χρονου φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης από τα Γιαννιτσά, ο οποίος τους είχε «αλιεύσει» και τους χρησιμοποιούσε κατά περίπτωση, προκειμένου να μπορεί να εξασφαλίζει αυτές τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Την Κυριακή αναμένονται να απολογηθούν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας του, η σύζυγός του, αλλά και ο 36χρονος υπάλληλος από το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Ένα δαιδαλώδες δίκτυο «ξεπλύματος» μέσω στοιχηματικών εταιρειών, πολυτελών αγορών, ακόμη και εικονικών διαζυγίων αποκαλύπτει η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις Αρχές να φέρνουν στο φως στοιχεία που προκαλούν σοκ για τις μεθόδους και τα ποσά που διακινήθηκαν.

Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε αναλάβει τον εντοπισμό ανεκμετάλλευτων αγροτεμαχίων και βοσκότοπων σε όλη τη χώρα. Από εκεί, το κύκλωμα «έτρεχε» ψευδείς δηλώσεις, εξασφαλίζοντας υπέρογκα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την έγκριση των ψευδών αιτήσεων, τα ποσά των επιδοτήσεων κατατίθεντο σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν είτε στα μέλη της οργάνωσης είτε σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων που είχαν παραχωρήσει τη χρήση τους.

Ο 38χρονος φερόμενος ως αρχηγός, συγκέντρωνε σταδιακά τα χρήματα, ζητώντας από τα μέλη του κυκλώματος να του τα επιστρέψουν είτε με ηλεκτρονικές μεταφορές είτε με αναλήψεις σε μετρητά. Συχνά, μάλιστα, οι δικαιούχοι έκαναν αναλήψεις από ΑΤΜ και του παρέδιδαν μετρητά.

Για να μην εντοπίζονται οι συναλλαγές, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε μία συγκεκριμένη πρακτική. Αρχικά, τα ποσά χωρίζονταν σε μικρότερες καταθέσεις (συνήθως κάτω 9.000 ευρώ) σε πολλούς λογαριασμούς, ώστε να μη «χτυπούν» στα τραπεζικά φίλτρα, και στη συνέχεια γίνονταν πολλαπλές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών μελών, συγγενών και συνεργαζόμενων προσώπων. Έτσι, τα χρήματα «διαλύονταν» σε φαινομενικά άσχετες κινήσεις (αναφέρεται και στο κατηγορητήριο ως δομημένες συναλλαγές).

Αφού είχαν κατακερματιστεί, τα χρήματα διοχετεύονταν σε μια σειρά φαινομενικά νόμιμες δαπάνες. Το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων ποσών «νομιμοποιούνταν» μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο στους λογαριασμούς του αρχηγού καταγράφονται πιστώσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις 3,11 εκατ. ευρώ προς αυτές.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αρχηγικό μέλος ξέπλενε χρήματα μέσω της χλιδάτης ζωής που διήγαγε, με ταξίδια στις ΗΠΑ, στην Κωνσταντινούπολη και στο Ντουμπάι όπου διέμενε σε πολυτελή καταλύματα, αλλά και με αγορές από επώνυμες εταιρίες όπως Fendi, Prada και Gucci.

Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει, παράλληλα, μία επιχειρηματική βιτρίνα, με μικρές εταιρίες κέλυφος, μέσω των οποίων εμφανίζονταν «νόμιμες» εισπράξεις.

Για να καλύπτει την προέλευση των χρημάτων, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συγγενικά ή και συνδεδεμένα πρόσωπα. Χαρακτηριστικά, ο αρχηγός περνούσε στην επαγγελματική έδρα της συζύγου του πληρωμές για τις πολυτελείς αγορές που έκανε, αφού ο ίδιος δεν μπορούσε να τις δικαιολογήσει. Σε άλλη περίπτωση, είχε γίνει ακόμη και εικονική λύση γάμου ώστε να μην δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία.

Τα χρήματα που είχαν «περάσει» από αυτά τα στάδια εμφανίζονταν πλέον ως «νόμιμα κέρδη» ή εισοδήματα και χρησιμοποιούνταν για αγορά οχημάτων, επενδύσεις σε ακίνητα, καταθέσεις σε κοινόχρηστους λογαριασμούς ή χρήση για τρέχουσες δαπάνες (ενοίκια, ταξίδια, οικογενειακά έξοδα). Στο κατηγορητήριο αναφέρεται, χαρακτηριστικά, ότι τα ποσά είχαν «εξαφανιστεί» λογιστικά, δηλαδή δεν μπορούσαν να συνδεθούν πλέον άμεσα με τις ψευδείς επιδοτήσεις.

Ο αρχηγός πρώην υπάλληλος των ΚΥΔ Γιαννιτσών

Από τη Μακεδονία ως την Κρήτη είχε απλώσει τα πλοκάμια της η εγκληματική οργάνωση, η οποία για περίπου 7 χρόνια καρπωνόταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας πλαστά πιστοποιητικά. Το συνολικά έσοδα της οργάνωσης φαίνεται να αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Ως αρχηγός φέρεται ένας 38χρονος, κάτοικος Γιαννιτσών, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις γνώσεις και την εμπειρία του σε Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών. Εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους και στη συνέχεια καταχωρούνταν, με τους δικούς του κωδικούς taxis, προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, που είτε ήταν μέλη της οργάνωσης, είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα-βιτρίνα.

Στους φακέλους της ΑΑΔΕ φαίνεται η διεύθυνση του δηλωμένη από πλήθος μελών της οργάνωσης, το ίδιο και το κινητό του τηλέφωνο. Ως εκ τούτου, φαίνεται πως διαχειριζόταν και συντόνιζε συνολικά την εγκληματική δραστηριότητα.

Ο βασικός ρόλος των τριών υπαρχηγών κατά το κατηγορητήριο ήταν η διαχείριση των παράνομων εσόδων τα οποία μοίραζαν στα μέλη, με ενδιάμεσο μεταφορέα των χρημάτων τον πατέρα του αρχηγού. Είχε δηλωμένα αγροτεμάχια, χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχει ακίνητη περιουσία, όμως ο βασικός του ρόλος φέρεται να είναι ο αποδέκτης των μεγάλων ποσών. Εισέπραττε δηλαδή τα ποσά και ύστερα τα μετέφερε είτε τραπεζικά είτε με αναλήψεις και καταθέσεις στους λογαριασμούς του γιου του.

Ο ρόλος της συζύγου του αρχηγού συνδέεται περισσότερο με το ξέπλυμα του χρήματος. Η ίδια παρείχε από την μία τεχνική κάλυψη και από την άλλη λογιστική.

Οι διευθύνσεις IP που γινόντουσαν οι υποβολές των δηλώσεων φέρεται να είναι δηλωμένες στο όνομά της, ενώ στους δικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς έμπαιναν τα ποσά των συναλλαγών μεταξύ μελών και αρχηγού. Οταν ξεκίνησαν οι έρευνες ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» και η σύζυγος του προχώρησαν τον περασμένο Ιούλιο σε εικονικό διαζύγιο,φοβούμενος πιθανό έλεγχο και επακόλουθη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τόσο των δικών του όσο και της συζύγου.

Ρόλο ενδιάμεσου είχε και ο υπαρχηγός από την Κρήτη. Ο 36χρονος διαχειριζόταν επίσης ροές χρημάτων. Εργαζόταν και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επεξεργαζόταν και υπέβαλλε τις δηλώσεις για λογαριασμών των μελών-αχυρανθρώπων, βασισμένος σε πλαστά πιστοποιητικά.

Πολλά από τα μέλη ισχυρίζονται ότι μπλέχθηκαν χωρίς τη θέλησή τους.

«Είναι άλλο τι κάναν αυτοί και άλλο τι κάναμε εμείς, όλοι απευθύνονται σε κάποιο γραφείο για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις ίδιες», δήλωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Νικόλας Μανιακουρας.

Θύμα από τους εμπλεκόμενους στην οργάνωση δηλώνει και η 27χρονη έγκυος, η οποία καρπώθηκε από τις επιδοτήσεις 80.000 ευρώ.

«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και με παρέπεμψε σε έναν λογιστή {…} Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη», ανέφερε η 27χρονη.