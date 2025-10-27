ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη μια προφυλάκιση για τις παράνομες επιδοτήσεις

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ακόμη ένας κατηγορούμενος που δήλωνε μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τις προφυλακίσεις στις 11.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, υπόθεση που διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει τους κωδικούς του Taxisnet σε συγκατηγορούμενό του, με αποτέλεσμα να καταγραφούν στην κατοχή του αγροτεμάχια τα οποία δεν του ανήκουν. Αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή ο δεύτερος κατηγορούμενος, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθεί και ο εμπλεκόμενος λογιστής.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, αναβάθμισε το κατηγορητήριο, προσθέτοντας τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Εν τω μεταξύ, ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, που επρόκειτο να απολογηθεί χθες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ύστερα από αδιαθεσία. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η απολογία του θα ληφθεί εντός της ημέρας από τον Ευρωπαίο ανακριτή και την Ευρωπαία εισαγγελέα, στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Στη φυλακή ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος – Παραδέχτηκε μέρος των κατηγοριών

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που για περίπου επτά χρόνια αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω πλαστών πιστοποιητικών και εικονικών δηλώσεων καλλιεργειών. Μέχρι στιγμής, έντεκα άτομα έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή στην υπόθεση.

Ο 38χρονος παραδέχτηκε μέρος των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «δεν είναι δίκαιο να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη όσοι επωφελήθηκαν». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του: «Παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθη, αλλά κατηγορούμαι για πολλαπλάσια. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε τις γνώσεις και την προϋπηρεσία του σε κέντρα υποβολής δικαιολογητικών, εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους και τα καταχωρούσε με τους δικούς του κωδικούς Taxisnet σε τρίτα πρόσωπα — μέλη της οργάνωσης ή «πρόσωπα βιτρίνα».

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε, μετά την απολογία της, η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, η οποία φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση και στο ξέπλυμα των χρημάτων. Στην απολογία της δήλωσε: «Δεν γνώριζα ότι γίνονταν όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση. Τα χρήματα στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά μου».

Οι αρχές εξετάζουν τις διευθύνσεις IP μέσω των οποίων υποβάλλονταν οι δηλώσεις, πολλές από τις οποίες εντοπίζονται στο όνομά της, ενώ στους δικούς της λογαριασμούς κατατίθεντο ποσά από συναλλαγές μεταξύ μελών της οργάνωσης και του αρχηγού.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ζευγάρι προχώρησε τον περασμένο Ιούλιο σε εικονικό διαζύγιο, προκειμένου να αποφύγει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ενόψει των ερευνών.

Προφυλακισμένος είναι και ο 36χρονος υπαρχηγός από την Κρήτη, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος και διαχειριζόταν ροές χρημάτων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε ο ίδιος στην απολογία του: «Ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Έκανα τη δουλειά μου, που είναι να υποβάλλω δηλώσεις στο σύστημα».

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το εύρος του κυκλώματος, τις διαδρομές των χρημάτων και την πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων των τελευταίων ετών.

Το προφίλ των κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα

Λογιστής: Για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο και θεωρείται πλέον ως βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης μετά τις μαρτυρίες των υπολοίπων εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση.

Επιτηδευματίας: Ο κατηγορούμενος επιτηδευματίας, με δηλωθείσα κύρια δραστηριότητα καλλιέργεια βαμβακιού, εν γνώσει του δήλωσε μη ορθά στοιχεία αναφορικά με τα αγροτεμάχια που φερόταν ότι μίσθωνε από τους κάτωθι αναφερόμενους εκμισθωτές και ότι δήθεν ασκούσε τις προβλεπόμενες αγροτικές δραστηριότητες για την λήψη της αντίστοιχης επιχορήγησης, με τα οποία (μη ορθά στοιχεία) εγκρίθηκαν τα αιτήματά του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εμφανίστηκε ψευδώς ως ιδιοκτήτης και κύριος των παρακάτω αναφερόμενων αγροτεμαχίων τα οποία δήθεν εκμίσθωσε σε άλλο συγκατηγορούμενο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εισέπραξε παρανόμως και αχρεωστήτως για το έτος 2023 το συνολικό ποσό των 3.238,30 ευρώ, για το έτος 2024 το συνολικό ποσό των 387.024 ευρώ, ενώ με την ίδια ως άνω αναφερθείσα εγκληματική μεθοδολογία 32 (modus operandi) εισέπραξε παρανόμως και αχρεωστήτως για το έτος 2018 το συνολικό ποσό των 2.728,86 ευρώ, για το έτος 2019 το συνολικό ποσό των 8.889,53 ευρώ, για το έτος 2020 το συνολικό ποσό των 30.692,52 ευρώ και για το έτος 2022 το συνολικό ποσό των 3.739,19 ευρώ, αποσπώντας παρανόμως στο πλαίσιο της από κοινού εγκληματικής δράσης και του σχετικού καταμερισμού εργασίας το συνολικό ποσό των 436.312,40 ευρώ.

Καλλιεργητής βάμβακος και επιτηδευματίας: Ο κατηγορούμενος με δηλωθείσα κύρια δραστηριότητα καλλιέργεια βαμβακιού, με ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος την 18-11-2021 και δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας και επιτηδεύματος στα Γιαννιτσά εν γνώσει του δήλωσε μη ορθά στοιχεία αναφορικά με τα αγροτεμάχια που φερόταν ότι μίσθωνε από τον κάτωθι αναφερόμενο ιδιοκτήτη-εκμισθωτή και ότι δήθεν ασκούσε τις προβλεπόμενες αγροτικές δραστηριότητες για την λήψη της αντίστοιχης επιχορήγησης. Ταυτόχρονα είχε δηλωθεί ψευδώς ως δήθεν ιδιοκτήτης-εκμισθωτής αγροτεμαχίων.

Διανομέας: Ο κατηγορούμενος επιτηδευματίας, με δηλωθείσα κύρια δραστηριότητα καλλιέργεια βαμβακιού, απασχολούμενος περιστασιακά ως μισθωτός σε διάφορες επιχειρήσεις, με πιο πρόσφατη την εργασία του ως διανομέας πακέτων, εν γνώσει του δήλωσε μη ορθά στοιχεία αναφορικά με τα αγροτεμάχια που φερόταν ότι μίσθωνε από τον κάτωθι αναφερόμενο εκμισθωτή και ότι δήθεν ασκούσε τις προβλεπόμενες αγροτικές δραστηριότητες για την λήψη της αντίστοιχης επιχορήγησης, Επιπροσθέτως, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ψευδώς ως ιδιοκτήτης και κύριος των παρακάτω αναφερόμενων αγροτεμαχίων τα οποία δήθεν εκμίσθωσε στους κατηγορούμενους.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ