Παραιτήθηκε ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παραιτήθηκε από τη θέση του ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, παραίτηση η οποία έγινε αποδεκτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και η παραίτηση έγινε δεκτή την αμέσως επόμενη ημέρα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, από τον αρμόδιο υπουργό Κ. Τσιάρα. Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτησή του στην Εξεταστική Επιτροπή είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια», έγινε αποδεκτή από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη, γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, από τη θέση του προσωρινού αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΠΙΔ.