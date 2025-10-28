#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σούπερ μάρκετ: Πόσο έχει ακριβύνει το «καλάθι» από το 2021

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Circana για την πορεία των τιμών, τη «μάχη» επώνυμων και ιδιωτικής ετικέτας σε 60 κατηγορίες προϊόντων και τις τάσεις από την αρχή της χρονιάς.

Δημοσιεύθηκε: 28 Οκτωβρίου 2025 - 08:35

Οι τιμές στο καλάθι των νοικοκυριών δείχνουν να κινούνται οριακά πιο κάτω σύμφωνα με τη μέτρηση της Circana (Weekly Barometer). Όμως αυτή η έστω και μικρή αποκλιμάκωση έχει τίμημά. Ένα νέο, σαφώς υψηλότερο επίπεδο τιμών σε σχέση με το 2021 όταν ξεκίνησε το ράλι του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Circana, η αξία του «τυπικού καλαθιού» των 60 βασικών κατηγοριών ταχυκίνητων προϊόντων (FMCG) ανέρχεται στα 210,82 ευρώ για τα επώνυμα προϊόντα, από 212,06 ευρώ πριν από έναν χρόνο και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έχει διαμορφωθεί πλέον στα 145,85 ευρώ από 146,17 ευρώ πέρυσι. Με τη διαφορά των περίπου 65 ευρώ, ή 44,7%, μεταξύ του επώνυμου καλαθιού και του καλαθιού με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη τα τελευταία δύο χρόνια.

Το 2021, το επώνυμο καλάθι κόστιζε 181,97 ευρώ και το καλάθι των private label 121,83 ευρώ. Σε αυτά τα χρόνια, η τιμή του πρώτου αυξήθηκε κατά 15,85%, του δεύτερου κατά 19,71%. Δηλαδή, τα προϊόντα που θεωρούνται η «φθηνή λύση» έχουν ανατιμηθεί ταχύτερα από τα επώνυμα.

Το «καλάθι» της Circana συγκροτείται από ένα μέσο προϊόν σε κάθε μία από τις 60 κορυφαίες κατηγορίες της αγοράς, με ένα τυπικό ελαιόλαδο, ένα ρύζι, έναν χυμό, κλπ. Η τιμή προκύπτει διαιρώντας τις συνολικές πωλήσεις σε αξία με τις συνολικές πωλήσεις τεμαχίων, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις εβδομαδιαίες προσφορές. Οι κατηγορίες αυτές δε αντιπροσωπεύουν περίπου 72% της συνολικής αγοράς FMCG.

Την ίδια στιγμή η κατανάλωση δείχνει αξιοσημείωτη ανάπτυξη και όχι μόνο σε αξία. Οι συνολικές πωλήσεις FMCG από τις αρχές του έτους έως τις 5 Οκτωβρίου αυξήθηκαν κατά 5,1% σε αξία, ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε 3,7% και η μέση τιμή ανά τεμάχιο 1,4%. Τα επώνυμα προϊόντα αναπτύχθηκαν κατά 4,7% σε αξία και 3,6% σε τεμάχια με την τιμή να έχει αυξηθεί 1,1%, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σημείωσαν άνοδο 6% σε αξία, 3,9% σε τεμάχια με την τιμή να έχει αυξηθεί κατά 2,1%.

