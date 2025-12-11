Εκτίναξη 35% στα έσοδα του Shopflix την Black Friday 2025

Η Black Friday 2025 του SHOPFLIX επιβεβαίωσε και φέτος ότι η εταιρεία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για online αγορές στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα highlights της φετινής Black Friday για το SHOPFLIX

Οι παραγγελίες στην περίοδο της Black Friday αυξήθηκαν κατά 142 % σε σχέση με αυτές κατά τις Παρασκευές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 2025.

στην περίοδο της Black Friday αυξήθηκαν κατά 142 % σε σχέση με αυτές κατά τις Παρασκευές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 2025. Τα συνολικά έσοδα του SHOPFLIX (GMV) σημείωσαν 35% αύξηση την ημέρα της Black Friday 2025 σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη μέρα.

του SHOPFLIX (GMV) σημείωσαν 35% αύξηση την ημέρα της Black Friday 2025 σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη μέρα. Όσον αφορά στην επισκεψιμότητα στο marketplace, oι ταυτόχρονοι χρήστες ανά μισή ώρα (concurrent users) αυξήθηκαν κατά 102% σε σχέση με αυτούς της Black Friday 2024.

στο marketplace, oι ταυτόχρονοι χρήστες ανά μισή ώρα (concurrent users) αυξήθηκαν κατά 102% σε σχέση με αυτούς της Black Friday 2024. Μεγάλη αύξηση, επίσης, σημειώθηκε στο μέσο καλάθι (AOV) με +49% σε σχέση με τις Παρασκευές του τελευταίου διμήνου.

(AOV) με +49% σε σχέση με τις Παρασκευές του τελευταίου διμήνου. Οι χρήστες φαίνεται να αξιοποίησαν τη νέα υπηρεσία SHOPFLIX max για δωρεάν μεταφορικά στις Black Friday αγορές τους, αφού σημειώθηκε 216% αύξηση στις αγορές της την ημέρα της Black Friday 2025 σε σχέση με την τελευταία Παρασκευή πριν την Black Friday.

Οι αγοραστικές συνήθειες των πελατών του SHOPFLIX

Στους τρόπους παράδοσης, η αποστολή στο σπίτι παρέμεινε η πιο δημοφιλής επιλογή, συγκεντρώνοντας το 60% των παραγγελιών της εβδομάδας Black Friday. Η ευέλικτη λύση της παράδοσης σε locker και το BOX NOW κατέγραψε ισχυρή παρουσία με 35%, ενώ τα σημεία Clever Point κάλυψαν το 5% των παραδόσεων.

Τα στοιχεία, επίσης δείχνουν ότι τα 2/3 των πελατών του SHOPFLIX επέλεξαν να κάνουν τις αγορές τους πληρώνοντας με κάρτα, αφήνοντας πίσω την αντικαταβολή με 32%.

Όσον αφορά στις κατηγορίες με τις υψηλότερες πωλήσεις, η Τεχνολογία διατήρησε την κορυφαία θέση, με το Σπίτι & Κήπος και την Υγεία & Ομορφιά να ακολουθούν με ιδιαίτερη δυναμική, συσσωρεύοντας σημαντικό ποσοστό των εσόδων της ημέρας για την εταιρεία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η φετινή Black Friday αποδείχθηκε κομβική στιγμή για την επιτάχυνση της συνολικής ανάπτυξης του SHOPFLIX. Η αύξηση των παραγγελιών και των νέων εγγραφών δείχνει ότι η πλατφόρμα συνεχίζει να προσελκύει με επιτυχία καταναλωτές που αναζητούν ποικιλία, καλή τιμή και αξιόπιστη εμπειρία αγορών.

Τα δεδομένα υπογραμμίζουν ότι το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά στην ευρεία γκάμα κατηγοριών και στις προσφορές, επιβεβαιώνοντας ότι η Black Friday στο SHOPFLIX δεν περιορίζεται σε τεχνολογικά προϊόντα, αλλά καλύπτει πραγματικά όλο το φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Η στρατηγική «Black Friday… αλλιώς» απέδωσε

Με μήνυμα «το Black Friday … αλλιώς!», το SHOPFLIX έφερε και φέτος μια ολοκληρωμένη εμπειρία με προσφορές σε άπειρες κατηγορίες προϊόντων, εύκολη πλοήγηση σε site και app, σύγχρονες επιλογές πληρωμής και αξιόπιστη παράδοση, αλλά και με τη νέα υπηρεσία SHOPFLIX max για δωρεάν μεταφορικά.