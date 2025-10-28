Ενας στους 10 τουρίστες στον κόσμο που επιλέγει διακοπές σε νησί έρχεται... Ελλάδα!

Το πιο «δυνατό» του ελληνικού τουρισμού φαίνεται ότι είναι διαχρονικά τα νησιά, τα οποία έχουν καταφέρει μέσα σε δώδεκα χρόνια να διπλασιάσουν τον αριθμό των αφίξεων που δέχονται σε ετήσια βάση.

Ενδεικτικό της δυναμικής των ελληνικών νησιών είναι το γεγονός ότι το 2024 από τις 36 εκατ. αφίξεις που καταγράφηκαν στην Ελλάδα, η οποία συγκέντρωσε το 2% των αφίξεων στον κόσμο, οι 16 εκατ. απορροφήθηκαν από τα νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 44% των συνολικών αφίξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα.

Σημειωτέον ότι ο αντίστοιχος αριθμός αφίξεων που καταγράφηκε το 2012 ανήλθε σε 8 εκατ. για να αυξηθεί στις 14 εκατ. το 2019 και να ενισχυθεί περαιτέρω στις 16 εκατ. το 2024.

Ο ρόλος των ελληνικών νησιών στην προσέλκυση τουριστών αντανακλάται στη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Ελλάδος «Ελληνικά νησιά». Με βάση τα ευρήματα, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών σε νησιά παγκοσμίως εκτιμώνται σε περίπου 150 εκατ. το 2024, με τη Μεσόγειο να προσελκύει το 40% και την Ελλάδα να κατέχει μερίδιο της τάξης του 11%. Πρακτικά, δηλαδή, κάτι παραπάνω από ένας στους δέκα τουρίστες που επιλέγει κάποιο νησί ανά τον κόσμο έρχεται στην Ελλάδα!

Μάλιστα, επτά ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, συγκαταλέγονται μεταξύ των 30 πιο δημοφιλών προορισμών παγκοσμίως, μαζί με εμβληματικούς προορισμούς, όπως η Χαβάη, το Μπαλί και το Πουκέτ.

Η δυναμική των ελληνικών νησιών είναι ακόμη πιο έντονη σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αφίξεις σε ξενοδοχεία της Μεσογείου. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση σε σχέση με τι βασικές ανταγωνίστριές της σε επίπεδο τουρισμού, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, καθώς τα νησιά απορροφούν το 62% των αφίξεων εξωτερικού, έναντι 30% στην Ισπανία, 6% στην Ιταλία και μόλις 2% στη Γαλλία. Σε ό,τι αφορά, μάλιστα, την Ισπανία τα Κανάρια νησιά απορροφούν το 15%.

Αυτή η δυναμική, ωστόσο, συνοδεύεται από εντεινόμενες πιέσεις στις υποδομές, όπως επεσήμανε η έρευνα. Εκτιμάται ότι για να ανταποκριθούν οι νησιωτικές οικονομίες στις αυξημένες ανάγκες, θα πρέπει στις σημερινές ετήσιες επενδύσεις -που ανέρχονται περίπου σε €2 δισ. και αφορούν κυρίως έργα μεταφορών και βασικές υποδομές (όπως ενέργεια και ύδρευση)- να προστεθούν επιπλέον:

(i) περίπου €1 δισ. ετησίως για την κάλυψη της εποχικής αύξησης του πληθυσμού κατά 50%, και

(ii) ακόμη €0,5 δισ. για την αντιμετώπιση της πρόσθετης «νησιωτικής επιβάρυνσης», που εκτιμάται σε περίπου 15%.

Συνολικά, η απαιτούμενη επενδυτική προσπάθεια ανέρχεται σε περίπου €3,5 δισ. ετησίως ή €35 δισ. έως το 2035 -προϋπόθεση για να απορροφηθεί η αυξανόμενη ζήτηση (χωρίς να διαρραγεί η φέρουσα ικανότητα) και να ενισχυθεί η παραγωγική βάση των νησιωτικών οικονομιών.

Επενδύσεις σε ξενοδοχεία

Ως προς το ξενοδοχειακό δυναμικό των νησιών, τα νησιά του Ιονίου είναι εκείνα που καταγράφουν την υψηλότερη αύξηση πολυτελών μονάδων την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, τα Επτάνησα έχουν ενισχύσει κατά 119% τις κλίνες των ξενοδοχείων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των 4 και 5 αστέρων τα τελευταία 10 χρόνια.

Ακολουθούν με αύξηση 64% τα ξενοδοχεία στο Νότιο Αιγαίο, έπεται από κοντά η Κρήτη στο συν 56% και τελευταίο κατατάσσεται το Βόρειο Αιγαίο, με τα νησιά του να καταγράφουν αύξηση σε ποσοστό 50% των κλινών στις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων.

Σε ό,τι αφορά το μερίδιο των ξενοδοχείων των δύο υψηλότερων κατηγοριών επί του συνόλου των μονάδων, στα νησιά το Βορείου Αιγαίου το σχετικό ποσοστό φτάνει στο 29%, στα νησιά του Ιονίου στο 51% και ακολουθούν με μικρή διαφορά Κρήτη και Νότιο Αιγαίο στο 65% και 66% αντίστοιχα.