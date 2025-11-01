Ανακοινώνονται αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του Νοέμβρη

Τιμολόγια με ανατιμήσεις φέρνει ο Νοέμβριος για τη πλειονότητα των καταναλωτών, καθώς δύσκολα οι μεγάλοι του χώρου θα απορροφήσουν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τις διψήφιες αυξήσεις των χρηματιστηριακών τιμών.

Ο Οκτώβριος έκλεισε με άνοδο 21% της χονδρικής στο ρεύμα - στα 112,36 €/ MWh έναντι 92,77 €/ MWh το Σεπτέμβρη - όντας ο τρίτος κατά σειρά μήνας με ανατιμήσεις στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές λιανικής.

Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η ΔΕΗ, που τον Οκτώβριο απορρόφησε το σύνολο της χρηματιστηριακής ανόδου του προηγούμενου μήνα (+27%) θα δυσκολευτεί να συγκρατήσει ολόκληρη την αύξηση για το Νοέμβρη.

Στα «πράσινα» τιμολόγια που ανακοινώνονται σήμερα οι χρεώσεις αναμένεται να είναι ψηλότερες από εκείνες του προηγούμενου μήνα, που είχαν κυμανθεί μεταξύ 12,9 λεπτά η χαμηλότερη και 22,8 λεπτά ανά kWh η υψηλότερη. Τόσο τα φθηνά τιμολόγια του Οκτωβρίου, όσο και τα ακριβά, πιθανότατα θα αυξηθούν.

Στην πράξη, τα αυξητικά τιμολόγια του Νοέμβρη, έρχονται μετά από ένα μήνα με έντονα χρηματιστηριακά σκαμπανεβάσματα, με χαμηλά στα 62,5 €/ MWh και ψηλά στα 158,35 €/ MWh, ειδικά τις ημέρες που επανεμφανίστηκε το φαινόμενο με τις μειωμένες ροές ηλεκτρισμού από την Κεντρική στη ΝΑ Ευρώπη, φουσκώνοντας τις αποκλίσεις από χώρα σε χώρα, όπως έγραψε το Εuro2day.gr.

Ειδικά πριν από μερικές εβδομάδες που η γειτονιά μας επηρεάστηκε από τη «σκοτεινή νηνεμία» της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης (παρατεταμένη συννεφιά, άρα μικρή παραγωγή φωτοβολταικών και άπνοια, δηλαδή απουσία αιολικής παραγωγής), είδαμε αποκλίσεις ακόμη και 150%, με τις επιπτώσεις να επηρεάζουν προφανώς και την Ελλάδα που βρίσκεται στην απόληξη του «βαλκανικού διαδρόμου» Ουγγαρίας- Ρουμανίας- Βουλγαρίας.

Τυχόν μαζική παρουσία μπαταριών στη περιοχή θα «κούρευε» ως ένα βαθμό τις υψηλές βραδινές τιμές που καταγράφονται όταν φεύγουν από το παιχνίδι τα φωτοβολταικά, και που μέσα στον Οκτώβριο έφτασαν στην Ελλάδα μέχρι και τα 561,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ωστόσο οι επενδύσεις σε αποθήκευση παραμένουν ακόμη το ζητούμενο τόσο στη ΝΑ Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η απουσία αυξήσεων φέτος το καλοκαίρι ήταν απλώς συγκυριακή και οφείλονταν στην απουσία ενός ισχυρού καύσωνα, επαναφέροντας στη συζήτηση την ανάγκη για δομικά μέτρα, δηλαδή βελτίωση των διασυνοριακών ροών από τη Κεντρική στη ΝΑ Ευρώπη.

Το νέο τοπίο στα τιμολόγια

Το θέμα επαναφέρει επίσης στη κουβέντα την ελκυστικότητα των «μπλε» τιμολογίων, τη μοναδική χρωματική κατηγορία που αυξάνει σταθερά το μερίδιό της, (τέτοια εποχή του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει πάνω από 2 εκατομμύρια πελάτες), με τιμές ακόμη και κάτω από τα 9 λεπτά η κιλοβατώρα, μηδενικά πάγια, ζώνες μειωμένης χρέωσης και κόστη ακόμη και 50% χαμηλότερα από τα πράσινα.

Στα νέα ωστόσο προιόντα που θα βγουν σε αυτή τη κατηγορία, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι μπορεί να δούμε υψηλότερες τιμές από τα σημερινά 8-9 λεπτά η κιλοβατώρα, καθώς τα επίπεδα αυτά δεν αντανακλούν πλέον τα κόστη των εταιρειών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να δίνουν το βάρος τους στα σταθερά.

Εντός του μηνός μάλιστα πρόκειται να κάνει πρεμιέρα και μια νέα κατηγορία τιμολογίων. Στη νέα αυτή ομάδα που δεν έχει ακόμη «χρωματιστεί», η δομή παραπέμπει σε ευέλικτα μπλε προϊόντα: Σε συμβόλαια δηλαδή που έχουν σταθερό κόστος σε μηνιαία βάση, που δεν επηρεάζεται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις και λειτουργούν ουσιαστικά σαν συνδρομητική υπηρεσία, όπως γίνεται στις τηλεπικοινωνίες.

Το θέμα απασχόλησε συνάντηση που είχε χθες η ΡΑΑΕΥ με τους προμηθευτές, οι οποίοι και έχουν ζητήσει η νέα αυτή κατηγορία να έχει χρώμα διαφορετικό από το «κόκκινο», όπως η αρχική εισήγηση της Αρχής.

Το αρχικό της σκεπτικό ήταν τα τιμολόγια αυτά να ενσωματωθούν σαν υποκατηγορία στα μπλε (έτσι είχαν προκύψει και τα σενάρια να αποκτήσουν μια γαλάζια απόχρωση), ενδεχόμενο που απορρίφθηκε, καθώς κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σύγχυση.

Έπειτα από αρκετά σενάρια επικράτησε τελικά η άποψη το νέο τοπίο των τιμολογίων να διακρίνεται σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες. Στην πρώτη θα ανήκουν τα κυμαινόμενα (πράσινα, κίτρινα) με χρεώσεις που εξαρτώνται από τη χονδρεμπορική. Στη δεύτερη, όσων οι τιμές δεν διαμορφώνονται από την αγορά (μπλε και τα πρώην κόκκινα) και στη τρίτη, τα δυναμικά συμβόλαια, δηλαδή τα πορτοκαλί.