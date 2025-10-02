Τι θα πληρώσουμε για ρεύμα τον Οκτώβριο

Τιμολογια πολλαπλών ταχυτήτων φέρνει ο Οκτώβριος για τους καταναλωτές, με τη πλειοψηφία, δηλαδη έξι στους δέκα, όσο και το μερίδιο της ΔΕΗ στη χαμηλή τάση, να μην υφίστανται τη παραμικρή αλλαγή στο λογαριασμό τους, καθώς η επιχείρηση απορρόφησε το σύνολο της αύξησης στη χονδρική.

Το μενού στα πρασινα τιμολόγια για το μήνα Οκτώβριο έχει απ' όλα, όπως έγραψε το Euro2day.gr.

Από το πάγωμα των χρεώσεων, όπως στη περίπτωση της ΔΕΗ που επέλεξε να πάρει πάνω της όλη την αύξηση της χονδρικής και να κρατήσει αμετάβλητες τις τιμές, καθώς και τη μικρή μείωση (-6%) που έκανε η Protergia, μέχρι τις γενναίες διψήφιες ανατιμήσεις στις οποίες προέβησαν η Elpedison (αύξηση 44% για καταναλώσεις από 101 MWh και πάνω), η Ζενίθ (+41%), ο Ηρων (+35%), η Volton (+18%) και η NRG (+16%).

Στη περίπτωση μάλιστα της μικρής Ελιν, η εταιρεία σχεδόν διπλασίασε την τιμή στο πράσινο τιμολόγιο, από τα 8,97 λεπτά στα 17,1 λεπτά η κιλοβατώρα (+91%).

Στην ουσία, οι μόνες εταιρείες που φαίνεται πως άκουσαν το προχθεσινο "σήμα" του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου ότι "αν υπάρξουν αυξησεις, θα είναι περιορισμένες", ήταν η ΔΕΗ, που απορρόφησε το σύνολο της αύξησης κατά 27% στη χονδρική, και η Protergia.

Αύξηση 21% στη μέση τιμή

Απο εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι προέβησαν σε αυξήσεις, γεγονός που εξηγεί και γιατί η μέση τιμή της αγοράς στα πράσινα τιμολόγια κινείται για τον Οκτώβριο στα 17,1 λεπτά η κιλοβατώρα, έναντι 14 λεπτών τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μια αύξηση 21%.

Στη περίπτωση της ΔΕΗ, η τιμή στο Γ1 διατηρείται στα 12,9 λεπτα η κιλοβατώρα, ενώ στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, για όσους πελάτες έχουν διζωνικους μετρητές, παραμένει στα 11,48 λεπτά.

Στη περίπτωση της Protergia, η τιμή μειώθηκε ελαφρά στα 14,9 λεπτά, ενώ ο ΗΡΩΝ το αύξησε στα 14,76 λεπτά (από 10,9 το Σεπτέμβριο) και η Elpedison, ναι μεν το κράτησε σταθερό για τις πρώτες 100 KWh, (15,24 λεπτά), ωστόσο από την 101η KWh και πανω, η τιμή διαμορφώνεται στα 21,9 λεπτά (απο 15,24).

Η Φυσικό Αέριο το αύξησε στα 16,6 λεπτά (από 15,74), η NRG στα 18,5 λεπτά (από 15,9), η Ζενιθ στα 22,81 λεπτά (από 16,15) και η Volton στα 15,89 λεπτά (από 13,5).

Την ιδια στιγμη τα μηνύματα από την αγορά χονδρικής δεν είναι καθυσηχαστικα. Την τελευταία εβδομάδα, οι τιμές ξεπέρασαν και τα 144 ευρώ / Μεγαβατωρα, ενώ εδώ και ένα διήμερο έχουν υποχωρήσει στα 120-122 ευρώ, επίπεδα ωστόσο που και πάλι είναι υψηλά σε σχέση με εκείνα του Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή επανέρχεται στη συζήτηση η πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου της ΕΕ. Τα επίπεδα κινούνταν πέριξ του 80% στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι ξεπερνούσαν το 90%.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας έχουμε αφήσει πίσω τις «αυγουστιάτικες» τιμές στη χονδρική ρεύματος, που διαμορφώνονταν περίπου στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, και πλέον καταγράφονται τιμές που ξεκινούν από τα 235 ευρώ και φτάνουν και τα 380 ευρω η Μεγαβατωρα κατά τις βραδινές ώρες.

Σε αυτό το περιβάλλον, έχει τη σημασία του ότι η στροφή στα μπλε σταθερά προϊόντα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς τα πιο φθηνά προϊόντα της κατηγορίας να είναι κατά 15% χαμηλότερα από τα πράσινα.

Το γεγονός εξηγεί και το γιατί δεν λέει να σταματήσει η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά προϊόντα που οδεύουν ολοταχώς προς τα 2 εκατομμύρια , καθώς και γιατί οι εταιρείες ρίχνουν στη μάχη συνεχώς νέες παραλλαγές.