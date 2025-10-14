Σπάνε ξανά κοντέρ οι τιμές του ρεύματος στην Ευρώπη

Στη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη μεταφέρεται το υψηλό βαρομετρικό στο ρεύμα, με την «κηλίδα» των υψηλών τιμών να απλώνεται και σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη, απειλώντας ξανά τα Βαλκάνια στα μέσα του φθινοπώρου και ενώ η κατανάλωση βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα.

Από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, μέχρι την Ουγγαρία και από την Αυστρία, την Τσεχία μέχρι τη Γερμανία, τα σημερινά χρηματιστήρια «γράφουν» διψήφιες αυξήσεις, βραδινές αιχμές πάνω από τα 500 €/MWh και σκαμπανεβάσματα που συνδέονται και με το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο συναλλαγών, βάσει του οποίου η τιμή διαμορφώνεται ανά 15λεπτο και όχι ανά ώρα, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Τον τόνο στον σημερινό ευρωπαϊκό χάρτη τιμών δίνει το υψηλό 8μήνου που καταγράφει το χρηματιστήριο ρεύματος της Γερμανίας, με μέση τιμή 156,14 €/MWh, αλλά βραδινή στα 508,38 €/MWh, λόγω ενός ακόμη επεισοδίου «σκοτεινής νηνεμίας» (Dunkelflaute), δηλαδή τον συνδυασμό παρατεταμένης συννεφιάς και άπνοιας, που οδηγεί σε κατακόρυφη μείωση της παραγωγής από αιολικά και αύξηση της παραγωγής από ακριβές μονάδες άνθρακα. Τα προέρτια ήταν χθες, με την παραγωγή άνθρακα στη χώρα να αυξάνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Απρίλιο, όπως γράφει το Bloomberg.

Τα τιμολογιακά επίπεδα στη Γερμανία, όπου η αιολική παραγωγή έχει πέσει κάτω από το μισό του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μοντέλο του Bloomberg και η επίδρασή τους στην ευρύτερη περιοχή, είναι η μια διάσταση της σημερινής εικόνας στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Η άλλη αφορά αμιγώς την Κεντρική Ευρώπη και τη γνωστή εικόνα της Αυστρίας, που παρουσιάζει εδώ και μέρες περίεργες, ξανά, αποκλίσεις από τη γειτονική της Ουγγαρία, η οποία αποτελεί την απόληξη του βαλκανικού διαδρόμου «Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Ελλάδας».

Τα 162,23 €/MWh της αυστριακής αγοράς (508,38 το βράδυ) απέχουν από τα 190,63 €/MWh της γειτονικής Ουγγαρίας (571,57 το βράδυ) και επαναφέρουν τις υποψίες για παιχνίδια με μειωμένες ροές ηλεκτρισμού από την Κεντρική προς τη ΝΑ Ευρώπη που φουσκώνουν τις τιμές, όπως έχουν καταγγείλει από το καλοκαίρι τρεις σύνδεσμοι ενεργοβόρων βιομηχανιών, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Στο θέμα αναφέρονται και traders, παραπέμποντας σε μια σύγκριση των τιμών κατά το πρωινό peak της ζήτησης (7.30 ωρα CET), όπου στη μεν Αυστρία οι τιμές διαμορφώνονται στα 188,67 ευρώ η μεγαβατώρα, έναντι σχεδόν διπλάσιων την ίδια ώρα στην Ουγγαρία (351,89 ευρώ).

Η εικόνα στα Βαλκάνια

Στη στενή γειτονιά μας, τα νούμερα δείχνουν διψήφιες αυξήσεις για τις συζευγμένες αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (188,1 €/MWh με αιχμή στα 561,15 €/MWh), ενώ η Ελλάδα κινείται αρκετά χαμηλότερα, στα 153,56 €/MWh (αλλά με ίδια τιμή, στα 561,15 € το βράδυ), ευνοημένη από τις κατά 10% περισσότερες ΑΠΕ που έχει ειδικά κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Το πρόβλημα ωστόσο δεν αφορά μόνο τη σημερινή μέρα, καθώς ο Οκτώβρης «τρέχει» με αύξηση 19% έναντι του Σεπτέμβρη και με 48% έναντι του Αυγούστου. Η μέση τιμή χονδρικής του μήνα που διανύουμε βρίσκεται στα 108,30 ευρώ, έναντι 91 ευρώ του προηγούμενου μήνα και μόλις 73,17 του πολύ φθηνού φετινού Αυγούστου.

Στον βαθμό που συνεχιστεί αυτή η τάση, μένει να φανεί τι πολιτική θα ακολουθήσουν οι πάροχοι, που για τον τρέχοντα μήνα απορρόφησαν τις αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια (ΔΕΗ και Protergia), καθώς και τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, οι οποίοι μετακύλισαν τις αυξήσεις της χονδρικής στη λιανική. Σήμερα, η μέση τιμή αγοράς στα πράσινα τιμολόγια ανέρχεται σε 17,1 λεπτά η κιλοβατώρα.

Πώς επηρεάζουν οι συναλλαγές ανά 15λεπτο

Τα spikes στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν οφείλονται μόνο στην επανεμφάνιση της «σκοτεινής νηνεμίας» στην Ευρώπη, όπως εξηγούν traders, αλλά συνδέονται σε ένα βαθμό και με την πρεμιέρα των 15λεπτων συναλλαγών, που έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Το νέο πλαίσιο με την ενεργοποίηση της 15λεπτης διαπραγμάτευσης, που έχει αντικαταστήσει εδώ και δύο εβδομάδες τις συναλλαγές ανά 60λεπτο, συνεπάγεται λιγότερη προβλεψιμότητα για τις τιμές, όπως λένε οι ειδικοί, και μέχρι οι αγορές να συνηθίσουν το νέο μοντέλο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για περισσότερα volatilities. Τόσο αυξητικά spikes όσο και απότομες βουτιές, ακόμη και τις πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, όχι μόνο τα βράδια.

Ενας από τους βασικούς λόγους που τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετέβησαν σε συναλλαγές ανά 15λεπτο είναι η ανάγκη διευκόλυνσης της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στα δίκτυα, προκειμένου να απεικονίζεται καλύτερα η, ούτως ή άλλως, απρόβλεπτη και ευμετάβλητη παραγωγή τους.

Στην πράξη, όμως, μέχρι οι συμμετέχοντες να αφομοιώσουν τις αλλαγές και να προσαρμόσουν οι αγορές την παραγωγή πιο κοντά στη ζήτηση, αντανακλώντας τις πραγματικές ανάγκες των ηλεκτρικών συστημάτων κάθε χώρας, τα χρηματιστήρια είναι αρκετά πιθανό να μπουν σε ένα «σπιράλ» συχνότερων και πιο έντονων διακυμάνσεων.