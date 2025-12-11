#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι ασθενείς έφτασαν να χάνουν τόσο πολύ βάρος που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη δοκιμή. Το φάρμακο αντιμετωπίζει και την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, πάθηση που συνδέεται στενά με την παχυσαρκία.

Νέο σούπερ φάρμακο της Lilly για αδυνάτισμα: Ρίχνει το βάρος 25%

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:38

Μια ένεση νέας γενιάς κατά της παχυσαρκίας της Eli Lilly βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν σχεδόν το 25% του σωματικού τους βάρους, καθιστώντας το πειραματικό φάρμακο το πιο ισχυρό φάρμακο για την απώλεια βάρους μέχρι σήμερα.

Η μελέτη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιάστηκε για να μετρήσει την απώλεια βάρους και τον πόνο που σχετίζεται με την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, μια πάθηση που συνδέεται στενά με την παχυσαρκία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ασθενείς που έλαβαν τη μέγιστη δόση του φαρμάκου - που ονομάζεται retatrutide - έχασαν περισσότερο από το 23% του σωματικού τους βάρους σε 68 εβδομάδες, σύμφωνα με την Lilly. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη παρουσίασαν μείωση του πόνου στο γόνατο κατά περισσότερο από 62%, σύμφωνα με ένα ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι ίδιοι.

Η Wall Street ανέμενε ότι η τελευταία μελέτη θα έδειχνε απώλεια βάρους περίπου 20% έως 23%, με μείωση τουλάχιστον 50% στον πόνο στα γόνατα.

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με ορισμένους ασθενείς να χάνουν τόσο πολύ βάρος που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη δοκιμή, δήλωσε η Lilly.

Τα τελευταία αποτελέσματα θα συμβάλουν στην εδραίωση της κυριαρχίας της Lilly στην αγορά των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, η οποία αναμένεται να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Το φάρμακο Zepbound της εταιρείας είναι ήδη το πιο δημοφιλές φάρμακο για την απώλεια βάρους, αλλά η Lilly αγωνίζεται να αναπτύξει φάρμακα που είναι πιο αποτελεσματικά, πιο εύκολα στη λήψη ή που προσφέρουν οφέλη όπως λιγότερες παρενέργειες.

Οι μετοχές της φαρμακευτικής εταιρείας καταγράφουν κέρδη 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η δοκιμή εξέτασε τις δόσεις των 9 και 12 μιλιγκράμ του φαρμάκου, οι οποίες και οι δύο μείωσαν τους δείκτες καρδιακής νόσου και αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Ορισμένοι ασθενείς δεν παρουσίαζαν καθόλου πόνο στο γόνατο στο τέλος της δοκιμής, ανέφερε η Lilly.

Ωστόσο, οι ασθενείς εξακολουθούσαν να εμφανίζουν παρενέργειες, με αποτέλεσμα περίπου το 18% των ατόμων που έλαβαν τη μέγιστη δόση να αποχωρήσουν από τη δοκιμή.

Οι πιο συχνές παρενέργειες ήταν ναυτία, διάρροια και δυσκοιλιότητα. Περισσότεροι από 1 στους 5 ασθενείς που έλαβαν τη μεγαλύτερη δόση εμφάνισαν δυσαισθησία, μια δυσάρεστη ή ενοχλητική νευρική αίσθηση. Η Lilly ανέφερε ότι η δυσαισθησία ήταν γενικά ήπια για τους ασθενείς και σπάνια οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας.

Οι ασθενείς των οποίων ο Δείκτης Μάζας Σώματος ήταν χαμηλότερος από 35 είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκαταλείψουν τη δοκιμή, μεταξύ άλλων επειδή ένιωθαν ότι έχασαν υπερβολικό βάρος, ανέφερε η Lilly.

