Healthcare Transformation: Γεωργιάδης - Νίκας για το rebate στα ιατροτεχνολογικά

Έχει εισπραχθεί μόλις 1 εκατομμύριο, είπε ο πρόεδρος του ΣΕΙΒ. Θα τα πληρώσετε, απάντησε ο υπουργός Υγείας.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 15:40

Τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία σε σχέση με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate) στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, έθεσε o Δημήτρης Νίκας στο Healthcare Transformation 2025.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας, ο πρόεδρος του ΣΕΙΒ άφησε υπονοούμενο για την ικανότητα των νοσοκομείων να εισπράξουν το rebate, λέγοντας πως δεν έχουν εισπράξει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Χαρακτήρισε το ποσό πολύ μικρό, σχολιάζοντας πως τα νοσοκομεία έχουν πολλά προβλήματα και ότι λείπουν πολλά εργαλεία υλοποίησης των πολιτικών. Τόνισε, επίσης, πως δεν υπάρχει πλαίσιο αποζημίωσης των νέων θεραπειών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι, μέχρι στιγμής, έχουν εισπραχθεί λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Απέδωσε την καθυστέρηση στη σχολαστικότητα που υπάρχει και προεξόφλησε πως τα ποσά που έχουν καταλογιστεί θα πληρωθούν από τις εταιρείες.

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για πρόοδο στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς έχουν δημιουργηθεί η σχετική βάση δεδομένων, το μητρώο, ενώ η πλατφόρμα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιουλίου 2026.

