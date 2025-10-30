Θεοδωρικάκος: Πρόσκληση σε αντιπολίτευση να στηρίξει την Ανεξάρτητη Αρχή εποπτείας της αγοράς

«Οφείλουμε να επιταχύνουμε τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να αποτελέσει το συλλογικό μας όραμα, γιατί αν δεν το υλοποιήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τις δαπάνες για την προστασία της πατρίδας», είπε νωρίτερα από το βήμα του συνεδρίου της Ναυτεμπορικής, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα τρία αναπτυξιακά καθεστώτα ύψους 450 εκατ. ευρώ, στην αναβάθμιση 20 Βιομηχανικών Περιοχών, και στις 60 στρατηγικές επενδύσεις. Όπως είπε στον ορίζοντα βρίσκονται δύο νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, για την αγροδιατροφή και την εξωστρέφεια, και ένα καθεστώς για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) που θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δοκιμαστούν σκληρά αν δεν προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή», σημείωσε ο υπουργός.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Θεοδωριάκος, στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με 300 επιθεωρητές, που θα αναλάβει να επιβλέπει τη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού. Πρόκειται για μια κίνηση που, όπως ο ίδιος αναγνώρισε, μεταφέρει εξουσία από το υπουργείο.

«Δεν είναι εύκολη απόφαση για καμία κυβέρνηση να εκχωρεί τον μηχανισμό ελέγχου της», είπε ο Θεοδωρικάκος, χαρακτηρίζοντας τη μεταρρύθμιση «πράξη εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου και στην ωριμότητα των θεσμών».

Η παρέμβασή του έκλεισε με κάλεσμα προς την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. «Καλώ την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τη μεταρρύθμιση. Να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο του τοξικού πολιτικού κλίματος, μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά».