Συνεργασία ΔΥΠΑ-Unicef για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων

Σε κλίμα δημιουργικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος U-Talent.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και πράσινων δεξιοτήτων για νέους ηλικίας 15–24 ετών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσα από τη δράση αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και η συμβολή στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς.

Την εκδήλωση, με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τους Νέους για την Εργασία του Μέλλοντος», άνοιξαν με χαιρετισμούς η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως (φωτ.), η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, και ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας θεσμών και διεθνών οργανισμών για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026 στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να ενδυναμώσει χιλιάδες μαθητές και να αναβαθμίσει την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονες, βιωματικές προσεγγίσεις μάθησης.

Οι κύριοι άξονες δράσης που παρουσιάστηκαν από στελέχη της ΔΥΠΑ και της UNICEF περιλαμβάνουν:

δια ζώσης εργαστήρια για 2.000 μαθητές ΕΠΑΣ σε όλη τη χώρα, αξιοποιώντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία της UNICEF (FunDoo, Green-Pal) μέσω της μεθοδολογίας UPSHIFT που καλλιεργεί δεξιότητες όπως συνεργασία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα

εκπαίδευση 100 εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ, με στόχο την ενσωμάτωση των νέων δεξιοτήτων στη μαθησιακή διαδικασία

περιφερειακές εκδηλώσεις και ενημερωτική καμπάνια, με στόχο την προσέγγιση 100.000 νέων για την ανάδειξη της σημασίας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και των πράσινων δεξιοτήτων.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Το U-Talent αποτελεί πρότυπο συνεργασίας και καινοτομίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και της UNICEF που εξοπλίζει τους νέους με δεξιότητες του 21ου αιώνα και τους προετοιμάζει για το μέλλον. Η σημερινή πρωτοβουλία αναδεικνύει τέσσερις αξίες που θεωρώ ότι αξίζει να προσέξουμε και να ενσωματώσουμε και σε άλλα προγράμματα και συνεργασίες μας: επένδυση στις δεξιότητες των νέων, ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της χώρας και συνεργασίες με διεθνείς φορείς όπως η UNICEF. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που επενδύει στους νέους και στο αύριο της χώρας μας».

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Η ΔΥΠΑ στηρίζει δυναμικά τους νέους, επενδύοντας στις δεξιότητες που θα καθορίσουν το μέλλον της εργασίας. Με το πρόγραμμα U-Talent, σε συνεργασία με τη UNICEF, δημιουργούμε συνθήκες ουσιαστικής μάθησης και συμμετοχής, ενισχύοντας τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και προωθώντας δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας οικονομίας που εξελίσσεται. Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΔΥΠΑ για την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους».

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, δήλωσε:

«Η UNICEF είναι περήφανη που συνεργάζεται με τη ΔΥΠΑ, τους εκπαιδευτικούς και τους νέους σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νέο και νέα να μάθει, να αναπτυχθεί και να συμβάλει στην κοινωνία. Μέσα από το πρόγραμμα U-Talent, η UNICEF και η ΔΥΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενδυναμώσουν τους νέους στην Ελλάδα με τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να πετύχουν σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Συνδυάζοντας εκπαίδευση σε δεξιότητες του 21ου αιώνα και πράσινες δεξιότητες, το U-Talent θα βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και ανθεκτικότητα, ανοίγοντας δρόμους για την εκπαίδευση, την απασχόληση και τη συμμετοχή σε ένα βιώσιμο μέλλον».