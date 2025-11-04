Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά και ποιοι όχι

Σε μια ...γκρίζα ζώνη αναμονής αναδρομικών ποσών από τον ΕΦΚΑ εξακολουθούν να κινούνται χιλιάδες συνταξιούχοι.

Κάποιοι από αυτούς, το τελευταίο διάστημα, σπεύδουν να υποβάλλουν αιτήσεις επανυπολογισμού – ενστάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι αφενός για μια νέα βιομηχανία υποβολής αιτήσεων με μεγάλα θύματα τους ίδιους τους συνταξιούχους, αφετέρου για παρακώλυση της διαδικασίας έκδοσης των νέων συντάξεων, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι ισορροπίες είναι εύθραυστες, καθώς πληθαίνουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και είναι πλέον πολύ πιθανό, έως το τέλος του έτους, να έχουν ξεπεράσει τις 210.000.

Συνολικά, εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι αναδρομικών, είναι περίπου 400.000. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που έχουν κάνει αγωγές και αναμένουν τις δικαστικές αποφάσεις προκειμένου να λάβουν τα επιπλέον ποσά που δικαιούνται, για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα (κρίθηκαν παράνομες από το Συμβούλιο της Επικρατείας).

Εκτιμώνται σε περίπου 350.000-370.000 οι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλλει ατομικά ή ομαδικά, αγωγές κατά των περικοπών. Σε αυτούς, πρέπει να προστεθούν και όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι μετά το 2016, έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και η σύνταξή τους δεν έχει ακόμη επανυπολογιστεί με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα και επίσημα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, πρόκειται για 39.449 κύριες συντάξεις που αντιστοιχούν σε 39.129 συνταξιούχους που δεν έχουν ακόμη λάβει τα αναδρομικά που δικαιούνται, καθώς εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους.

Η καθυστέρηση δεν είναι οριζόντια. Τα μεγαλύτερα υπόλοιπα εντοπίζονται στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ με 11.540 συντάξεις σε εκκρεμότητα, στο Δημόσιο με 9.162 και στον πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 13.005 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι επιστημονικοί φορείς του πρώην ΕΤΑΑ -το ΤΣΑ με 1.476 και το ΤΣΜΕΔΕ με 858 εκκρεμότητες— ενώ μικρότερα ταμεία, όπως ο ΟΓΑ Υπαλλήλων (482) και το ΝΑΤ (81), συνθέτουν το υπόλοιπο μωσαϊκό.

«Το 99 % των κύριων συντάξεων έχει επανυπολογιστεί», διαβεβαιώνει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Bαρβέρης. Απομένει κάτι λιγότερο από το 1%. Αυτή η κατηγορία συνταξιούχων, δικαιούται αναδρομικά αυξήσεων, βάσει του Νόμου 4670/2020, του λεγόμενου «νόμου Βρούτση», που εισήγαγε βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης σε σχέση με τον προηγούμενο Ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου»).

Τα εκτιμώμενα ποσά που παραμένουν σε εκκρεμότητα δεν είναι αμελητέα. Για 35–36 έτη ασφάλισης, τα αναδρομικά κινούνται μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ, ενώ για 40 έτη και υψηλές αποδοχές μπορούν να ξεπεράσουν τα 8.500 ευρώ.

Για να καταλάβει κανείς που ανήκει στην κατηγορία αυτή, αν έχει επανυπολογιστεί η σύνταξή του, αρκεί να δει ένα μηνιαίο εκκαθαριστικό σύνταξης, και να διαπιστώσει εάν αναγράφεται επανυπολογισμός βάσει του Νόμου 4670/2020.

Προσοχή όμως. Παρ’ ότι το τελευταίο διάστημα, πληθαίνουν οι ειδικοί (και μη) που ζητούν από τους συνταξιούχους την υποβολή ένστασης και αίτησης επανυπολογισμού της σύνταξής τους, ο ΕΦΚΑ, μέσω του ίδιου του διοικητή Αλέξανδρου Βαρβέρη ξεκαθαρίζει ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποβάλλει ο οποιοσδήποτε ασφαλισμένος αίτηση στον ΕΦΚΑ για να επανυπολογστεί η σύνταξή του».

Βάσει του σχεδιασμού, έως τις αρχές του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία των επανυπολογισμών αλλά και η καταβολή των αναδρομικών στους δικαιούχους.

Ποιοι άλλοι δικαιούνται αναδρομικά

Άλλοι, περίπου 370.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 βρίσκονται σήμερα στην τελική ευθεία της δικής τους δικαίωσης. Πρόκειται για όσους υπέστησαν αντισυνταγματικές περικοπές στις επικουρικές τους συντάξεις και τα δώρα – επιδόματα, κατά το επίμαχο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, οι οποίες ακυρώθηκαν με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ).

Με βάση το άρθρο 114 του νόμου 4714/2020, το κράτος επέστρεψε στους δικαιούχους τις περικοπές των κύριων συντάξεων για το ίδιο διάστημα, αποσβένοντας παράλληλα τις αξιώσεις για επικουρικές και δώρα -εκτός εάν είχαν ασκηθεί δικαστικές προσφυγές έως τον Ιούλιο του 2020.

Οι προσφεύγοντες αυτοί, περίπου 370.000 άτομα, συνεχίζουν να δικαιώνονται σταδιακά από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία, λαμβάνοντας αναδρομικά έως 4.000 ευρώ, συν τους νόμιμους τόκους. Ήδη πολλοί έχουν λάβει ποσά 2.500 – 3.000 ευρώ, καθώς οι αποφάσεις εκτελούνται σταδιακά από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε όλη τη χώρα.

Η καταβολή γίνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το πότε εκδικάζεται κάθε υπόθεση, χωρίς κεντρικό μηχανισμό παρακολούθησης. Οι εκκρεμείς αγωγές αριθμούνται σε δεκάδες χιλιάδες, και τα δικαστήρια επισπεύδουν πλέον τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση εντός των επόμενων ετών.

Η… εξαίρεση των επικουρικών

Ενώ οι κύριες συντάξεις επανυπολογίζονται σταδιακά, ο e-ΕΦΚΑ σπεύδει να κλείσει την πόρτα των αναδρομικών για τις επικουρικές. Σύμφωνα με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, οι υπηρεσίες ενημερώνονται ότι «δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση» που να επιτρέπει νέο επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων.

Έτσι, και παρ’ ότι το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται σωρεία αιτήσεων για επανυπολογισμό – επανεξέταση της επικουρικής σύνταξης, από συνταξιούχους που διεκδικούν επιπλέον ποσά, ζητείται από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, να απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα, επικαλούμενοι το εν λόγω έγγραφο.

Εδώ παρατηρούνται και οι περισσότερες αντιδράσεις από ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και εκπρόσωπους των συνταξιούχων. Και αυτό, γιατί υπάρχουν παλαιότερες διαβεβαιώσεις του ΕΦΚΑ, ότι ο επανυπολογισμός των επικουρικών θα πραγματοποιηθεί και θα καταβληθούν επιπλέον ποσά, για όσους κατέβαλαν επιπλέον του 6% εισφορές επικούρισης.

Στο έγγραφο του ΕΦΚΑ πάντως, ξεκαθαρίζεται ότι μόνον «εμπρόθεσμες ενστάσεις» -εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης- «εξετάζονται κανονικά».

Όπως κανονικά εξετάζονται και οι ενστάσεις που υποβάλλονται τόσο για τις κύριες όσο πλέον και για τις επικουρικές συντάξεις που εκδίδονται με fast track διαδικασίες καθώς και οι «συντάξεις εμπιστοσύνης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10.000 ενστάσεις έχουν υποβληθεί και αφορούν συνήθως αποκλίσεις από τον υπολογισμό, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη ολοκληρωμένου ασφαλιστικού ιστορικού, λόγω μη ψηφιοποιημένων στοιχείων. Από την πλευρά του ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι πάνω από το 87% των συντάξεων εκδίδονται χωρίς σφάλματα, και οι ενστάσεις να αφορούν το 12,9% των περιπτώσεων, με τις όποιες αποκλίσεις να διορθώνονται μετά την επανεξέταση.