Το… homing ανεβάζει τους τζίρους στο λιανεμπόριο τροφίμων

Τα στοιχεία της NielsenIQ δείχνουν αύξηση στα έσοδα κατά 7,6% στο εννεάμηνο του 2025. Σε επίπεδο κατηγοριών, η τάση αυτή οδηγείται τόσο από τα φρέσκα (+11,0%) όσο, κυρίως, από τα τυποποιημένα Τρόφιμα και Ποτά (+7,3%).

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 18:26

Συνεχίζει την δυναμικά ανοδική της πορεία σε τζίρο η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (+7,6%) το εννιάμηνο του 2025 (στοιχεία YTD έως 28 Σεπτεμβρίου 2025), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, με την αύξηση αυτή να οδηγείται το τρέχον έτος κατά κύριο λόγο από τους πωλούμενους όγκους.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε επίπεδο κατηγοριών, η τάση αυτή οδηγείται τόσο από τα φρέσκα (+11,0%) όσο, κυρίως, από τα τυποποιημένα Τρόφιμα και Ποτά (+7,3%). Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες FMCG κατηγορίες της οικιακής χρήσης παρουσιάζουν σημαντικά πιο συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεών τους σε αξία, στο +1,8%, ενώ τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής στο σύνολό τους αναπτύσσονται κατά 3,0%. Και στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες του μη τρόφιμου παρουσιάζονται αποπληθωριστικές τάσεις, ενώ στον αντίποδα, τα τρόφιμα και ποτά είναι αυτά, στα οποία φαίνεται αυξημένη η μέση πωλούμενη τιμή, σε σχέση με το 2024.

Η αυξημένη ζήτηση στο οργανωμένο λιανεμπόριο φαίνεται να καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από τις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις. Η στροφή προς το “Back to Basics”και το φαινόμενο του “Homing” ενισχύουν την κατανάλωση εντός του σπιτιού, έναντι της ψυχαγωγίας εκτός (HO.RE.CA), όπως επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές της αγοράς.

Παράλληλα, οι πωλήσεις φαίνεται να μεταφέρονται από το “παραδοσιακό” κανάλι (Καταστήματα Ψιλικών & Περίπτερα) στα νέα format καταστημάτων εγγύτητας των λιανεμπόρων, τα οποία προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, ευέλικτο ωράριο και προσαρμοσμένο κωδικολόγιο στις ανάγκες του “on the go”, και όχι μόνο.

Επιπλέον, η τουριστική ανάπτυξη καθώς και το Airbnb ως τάση ενισχύουν την προετοιμασία γευμάτων εντός των καταλυμάτων, εντείνοντας περαιτέρω τη ζήτηση για τρόφιμα και προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Η τουριστική ανάπτυξη, πέρα από την τόνωση της γενικότερης κατανάλωσης, ενισχύει και κατά τόπους την περιφέρεια.

