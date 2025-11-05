Ποιο «ασφαλιστικό» ακίνητο παίρνει τον δρόμο της αξιοποίησης

Σε μία ακόμη απόπειρα αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου του προχωρά ο e-ΕΦΚΑ με την προκήρυξη ενός δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του διατηρητέου ακινήτου, ιδιοκτησίας του, επί της οδού Αξαρλιάν, στον αριθμό 7, στον κέντρο της Αθήνας.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση κλειστών προσφορών, προβλέπει την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ κατ’ ελάχιστον, από τον ανάδοχο για την ανακαίνιση του ακινήτου.

Σε περίπτωση που «το ανάδοχο σχήμα εκτελέσει εργασίες κόστους μικρότερου από το ελάχιστο ποσό επένδυσης, η διαφορά του ποσού που τελικά θα καταβάλλει σε σχέση με το ελάχιστο ποσό επένδυσης θα καταβληθεί ως επιπλέον μίσθωμα σε 12 μηνιαίες δόσεις το πρώτο έτος μετά το πέρας των εργασιών», προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας. Σε περίπτωση, δε, που το ανάδοχο σχήμα εκτελέσει εργασίες κόστους μεγαλύτερου από το ελάχιστο ποσό επένδυσης δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση ή μείωση του μηνιαίου μισθώματος.

Σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του διαγωνισμού, το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί «από τον μισθωτή για κάθε νόμιμη χρήση και πάντοτε εντός των επιτρεπόμενων, όπως αυτές ισχύουν, χρήσεων και όρων δόμησης».

Σημειώνεται ότι με βάση τον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί τον περασμένο Μάρτιο από τον e-ΕΦΚΑ για την πρόσληψη συμβούλου σχετικά με την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου του Φορέα, υπήρχε η δυνατότητα μετατροπής του κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα.

«Ο εκτιμητής θα παραδώσει μελέτη όπου θα περιλαμβάνονται δύο εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης ένα εκ των οποίων υποχρεωτικά ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα και θα προτείνει το συμφερότερο για τον e-ΕΦΚΑ», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην πρόσκληση του σχετικού διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τοποθεσία του κτιρίου σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή του Συντάγματος, η οποία αποτελεί διαχρονικά ισχυρό πόλο έλξης για τους επίδοξους επενδυτές χάρη στα «βαριά» ονόματα του κλάδου της φιλοξενίας πέριξ της πλατείας, είναι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που επιχειρεί να αξιοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ στην κατεύθυνση της τουριστικής εκμετάλλευσης του ακινήτου.

Διάρκεια και μίσθωμα

Η διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης ορίζεται σε 30 χρόνια με δικαίωμα παράτασης κατά 10 χρόνια μετά από σχετική αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από τη λήξη της.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά το μηνιαίο μίσθωμα, αυτό διαμορφώνεται σε 18 χιλιάδες ευρώ, ποσό το οποίο επιβαρύνεται με ψηφιακό τέλος 3,6%.

Αναφορικά με την καταβολή του μισθώματος κατά τα πρώτα τρία έτη της συμφωνίας, δεν θα καταβάλλεται το μηνιαίο ποσό λόγω εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος. «Από την έναρξη του τέταρτου μισθωτικού έτους και εφεξής, και για όλη τη διάρκεια της εκμίσθωσης, θα καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένο το μηνιαίο μίσθωμα ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη του Επενδυτικού Προγράμματος», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο τεύχος της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

Σημειωτέον ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει χρηματοοικονομική ικανότητα για την υλοποίηση του έργου ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.

H ταυτότητα του ακινήτου

Το διατηρητέο ακίνητο αποτελείται από δύο τμήματα τα οποία κατασκευάστηκαν το 1903 και το 1936. Το τριώροφο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 1.476,97 τ.μ., έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο στο σύνολό του με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα του 1985.

Το κτίριο ανήκει κατά 80% στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και κατά 20% στο Ν.Π.Ι.Δ. Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΑΤΑΠΕ).