Ρεκόρ με πάνω από 210.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης

Φόβους ότι στο τέλος του έτους, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης θα ανέλθουν σε πάνω από 210.000 ή θα προσεγγίσουν τις 220.000 εκφράζουν οι ειδικοί, καθώς ήδη, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν υποβληθεί σωρευτικά, περίπου 190.000 νέες αιτήσεις. Όσες δηλαδή, είχαν υποβληθεί σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος και τουλάχιστον 15.000 με 20.000 περισσότερες από αυτές του 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Ακόμη και το 2021, χρονιά που υποβλήθηκαν η περισσότερες -μέχρι σήμερα- αιτήσεις (212.151), στο τέλος Οκτωβρίου, ο αριθμός ήταν 169.433. Αντίστοιχα, το 2022, το 10μηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος, είχαν υποβληθεί 179.849 αιτήσεις, με το έτος να «κλείνει» τελικά στις 211.133.

Πλέον, οι εκτιμήσεις θέλουν κατά μέσο όρο, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο να υποβάλλονται περίπου 18.000 αιτήσεις ανά μήνα, με αποτέλεσμα το έτος να κλείσει πολύ κοντά στις 220.000 αιτήσεις.

Οι ειδικοί αλλά και η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ παρακολουθούν την διαδικασία, γνωρίζοντας ότι δεν απειλείται η πλεονασματική λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα της χώρας.

Σε έναν μεγάλο βαθμό, το φαινόμενο θεωρείται αναμενόμενο, καθώς πρόκειται για την γενιά των baby boomers, οι οποίοι πλέον, θεμελιώνοντας δικαίωμα, σπεύδουν να υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Οι συνεχείς άλλωστε, βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση συνταξιούχων, ωθεί κάποιους, οι οποίοι δεν επιθυμούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, συνεχίζοντας να εργάζονται.

Υπάρχει δε, και ο φόβος των μελλοντικών παρεμβάσεων στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, με το υπουργείο Εργασίας βέβαια, να σπεύδει, δια στόματος της αρμόδιας υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννας Ευθυμίου, στη Βουλή, να ξεκαθαρίζει ότι «παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θα εξετάζονταν στα τέλη του 2026 και θα εφαρμόζονταν το 2027.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η απόφαση αναπροσαρμογής τους μετατίθεται για το 2030, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα στους ασφαλισμένους πλησίον της σύνταξης που έσπευδαν τα τελευταία έτη να ανοίξουν την «πόρτα της εξόδου» για να προλάβουν πιθανές δυσμενείς αλλαγές.

Τα δυσοίωνα σημάδια, ότι το 2025 θα εξελιχθεί ίσως στην χρονιά με τις περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης των τελευταίων ετών, είχαν αρχίσει να φαίνονται κιόλας από τον Ιούλιο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Άτλας», μεσούσης της… θερινής ραστώνης, οι αιτήσεις για νέες συντάξεις, έφτασαν τις 19.541, 2.466 περισσότερες από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους (17.075 αιτήσεις) και 1.325 περισσότερες από τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (18.216 αιτήσεις).

Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των αιτήσεων, μόνο σε έναν μήνα, άγγιξε και ξεπέρασε τις 19.000, από τον Ιούνιο του 2022, με εξαίρεση μόνο τον Μάρτιο του 2023, έτος κατά το οποίο συνολικά, οι αιτήσεις έφτασαν τελικά μόνο τις 190.368. Όσες δηλαδή, ήταν έως την πρώτη βδομάδα του Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, τα στοιχεία της έκθεσης «Άτλας» έδειξαν ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη διαφοροποίηση με την περσινή χρονιά, όμως πλέον, στις αρχές Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε μαζικό κύμα εξόδου, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις πλέον, συνολικά, να αγγίζουν τις 190.000. Και οι εκτιμήσεις, θέλουν το τέλος του χρόνου να κλείνει κοντά στις 220.000 νέες αιτήσεις, γεγονός που ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκε το 2021, όπου υποβλήθηκαν 212.151 αιτήσεις, έναντι 211.135 το 2022, 190.368 το 2023 και 197.228 το 2024.

Αυτή η μαζική φυγή προς την συνταξιοδότηση πάντως, για την ώρα δεν φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα στον ΕΦΚΑ, ως προς την διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμοτήτων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης ανέρχονται σε περίπου 15.000, δηλαδή διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα και πλέον, το βάρος πέφτει στις επικουρικές συντάξεις, καθώς οι ληξιπρόθεσμες είναι γύρω στις 31.000 και συνολικά, οι αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ληξιπρόθεσμες και μη, ανέρχονται σε 36.236 αιτήσεις, οριακά λιγότερες από τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (36.515).