Αντεπίθεση του Δήμου Καλαμαριάς στην ΚΥΑ για τη Μαρίνα Αρετσούς

Της πάγιας θέσης του δήμου Καλαμαριάς για την ανάπτυξη μιας μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών και όχι για την ίδρυση μιας επιχείρησης real estate, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην απόφασή του, υπεραμύνθηκε το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, το οποίο συνεδρίασε σε συνέχεια της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη «χωροθέτηση και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας».

«Ο δήμος Καλαμαριάς δεν πρόκειται να αφήσει να εξελιχθεί η καταστροφική επιχείρηση real estate στην μαρίνα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση, στην οποία το δημοτικό συμβούλιο υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η έκδοση της ΚΥΑ, πριν μάλιστα την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ (Συμβουλίου της Επικρατείας) επί της προσφυγής του δήμου, δείχνει την απαράδεκτη περιφρόνηση στη δικαιοσύνη και κυρίως στη γνώμη της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας».

Επισημαίνει, δε, πως θα αναλάβει κάθε πρωτοβουλία για να αποκτήσει η Καλαμαριά μία σύγχρονη μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών με όλες τις υποστηρικτικές της λειτουργίες, η οποία θα ενισχύσει την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, και για να σταματήσει η απαξίωση και η υποβάθμιση της σημερινής μαρίνας, προκειμένου να πουληθεί σέ τιμή ευκαιρίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να ασκήσει όλα τα απαιτούμενα ένδικα μέσα, να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών και να αιτηθεί μιας συνάντησης με τον υπουργό Οικονομικών.

Επί της ουσίας, η διοίκηση του δήμου εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει στο ΣτΕ νέα αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης για την πρόσφατη ΚΥΑ που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους της μαρίνας, παρά τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Καλαμαριάς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η θέση του δήμου

Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της μαρίνας Καλαμαριάς είναι απαραίτητη προκειμένου να ανακοπεί η συνεχιζόμενη απαξίωση της μοναδικής τουριστικής υποδομής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

«Ο σχεδιασμός της Μαρίνας πρέπει να εντάσσεται σε μια ενιαία αντίληψη ανάδειξης και ανάπλασης ενός πράσινου, αδόμητου και προσβάσιμου σε όλους παραλιακού μετώπου της πόλης. Η μαρίνα πρέπει να αναβαθμιστεί ως χώρος μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών με όλες τις λειτουργικές, υποστηρικτικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις μιας σύγχρονης τουριστικής υποδομής και όχι να μετατραπεί σε μια υπερδομημένη έκταση με κατοικίες ή ξενοδοχεία εξυπηρετώντας μια αντίληψη real estate», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των πευκόφυτων εκτάσεων, του πρασίνου και της ατμόσφαιρας πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε φάση κατασκευής των έργων και λειτουργίας της μαρίνας.

Ειδική μνεία γίνεται στο εμβληματικό κτίριο του Remezzo, στο καφενείο του Ψαρρά, στην Προποντίδα και στα πρανή επί της οδού Πλαστήρα, που, όπως επισημαίνεται, «πρέπει να εξαιρεθούν από τα σχέδια ανάπτυξης της μαρίνας και να αποδοθούν στον δήμο και τους πολίτες της Καλαμαριάς».

Σημειωτέον ότι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο τέχνης Remezzo, με την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου να έχει συμβολικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι το εν λόγω κτίριο αναμένεται να αποτελέσει μέρος του επενδυτικού project που προωθείται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Σχετικά με την ΚΥΑ, ο δήμος Καλαμαριάς δηλώνει ότι το περιεχόμενό της είναι ίδιο με εκείνο της ΜΠΕ που τέθηκε σε διαβούλευση και δεν απαντά σε θέματα που έχει θέσει σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, τις συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον, την κυκλοφοριακή όχληση, την υπερδόμηση μέσα στη θάλασσα κ.λπ.

«Εξακολουθεί και μένει αναπάντητο το ερώτημα που τίθεται για το αν η Θεσσαλονίκη χρειάζεται μαρίνα σκαφών ή ένα νέο ξενοδοχείο. Γιατί το μέχρι σήμερα επιχείρημα της περιορισμένης ζήτησης θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, καταρρίφθηκε ήδη με την χωροθέτηση μιας νέας μαρίνας στην Πυλαία, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη μαρίνα Αρετσούς, της οποίας οι μελέτες χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη», αναφέρεται σε άλλο σημείο της απόφασης.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς είχε ταχθεί κατά του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της αξιοποίησης της μαρίνας ήδη από το 2024. Τότε είχε προσφύγει στο ΣτΕ, ζητώντας παράλληλα την αναστολή της διαδικασίας διαβούλευσης της ΜΠΕ μέχρι την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο.

Αντίστοιχα, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε αρνητικά επί της ΜΠΕ, απορρίπτοντας τον προτεινόμενο σχεδιασμό για την αξιοποίηση της μαρίνας.

Από την πλευρά του, πάντως, το Υπερταμείο σχεδιάζει την επαναπροκήρυξη νέου διαγωνισμού για την αξιοποίηση της μαρίνας με το -αρχικό τουλάχιστον- πλάνο να τοποθετεί την έναρξη της σχετικής διαδικασίας πριν από το τέλος του έτους.