Πιτσιλής: Παρουσίασε το νέο Πολυετές Σχέδιο για τις φορολογικές διοικήσεις της Ε.Ε.

Πρόκειται για το νέο Πολυετές Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τις μελλοντικές στρατηγικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών φορολογικών διοικήσεων. Οι τρεις άξονες.

Πιτσιλής: Παρουσίασε το νέο Πολυετές Σχέδιο για τις φορολογικές διοικήσεις της Ε.Ε.
Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 11:34

 

Το ΜΑΡ (Multi-Annual Plan) παρουσίασε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στο πλαίσιο της Ολομέλειας του TADEUS, δηλαδή της Συνόδου των Φορολογικών Διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη. Πρόκειται για το νέο Πολυετές Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τις μελλοντικές στρατηγικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών φορολογικών διοικήσεων.

Το σχέδιο εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

  1. Ψηφιακός μετασχηματισμός: Αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, ανάπτυξη κοινών και διαλειτουργικών υποδομών πληροφορικής και ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων.
  2. Συμμόρφωση των φορολογουμένων: Ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης και της εμπιστοσύνης του κοινού, αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των ευρωπαϊκών φορολογικών κανόνων και εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
  3. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής και νομοθεσίας: Προώθηση συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων από τα κράτη μέλη.

Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, «Το MAP αποτελεί τη συλλογική μας δέσμευση για σύγχρονες, ανθεκτικές και συνεργατικές φορολογικές διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη, στοχεύοντας σε ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο φορολογικό σύστημα».

 

