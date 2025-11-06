#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κατατέθηκε το αίτημα της ΝΔ για ονομαστική ψηφοφορία στο φορολογικό ν/σ

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 15:58

Η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχε προαναγγείλει ο εισηγητής της, κατέθεσε και επισήμως στην Ολομέλεια το Αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολο του σχεδίου νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», που συζητείται στην Ολομέλεια.

Η ονομαστική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα (7/11), ενώ λόγω του μεγάλου αριθμού βουλευτών που εγγράφηκαν για να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου, η συζήτηση του σχεδίου νόμου θα συνεχιστεί και αύριο στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση διεξάγεται με τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης, ενώ έχουν εγγραφεί 87 βουλευτές για να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

