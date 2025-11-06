#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τρίτη δόση ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου σε 83.000 δικαιούχους

Το συνολικό ποσό της επιστροφής, που καταβλήθηκε σε 82.624 επαγγελματίες αγρότες, ανέρχεται σε 18,63 εκατ. ευρώ. Τι αφορά.

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τρίτη δόση ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου σε 83.000 δικαιούχους

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 16:39

Ολοκληρώθηκε σήμερα (7/11) η καταβολή της τρίτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2025.

Το συνολικό ποσό της επιστροφής, που καταβλήθηκε σε 82.624 επαγγελματίες αγρότες, ανέρχεται σε 18,63 εκατ. ευρώ και αφορά:

  • Αγορές πετρελαίου κινητήρων
  • Που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη γεωργία και
  • Για τις οποίες τα τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Το ποσό αυτό αποτελεί την τρίτη από τις συνολικά πέντε προγραμματισμένες για το τρέχον έτος καταβολές.

Η νέα απλοποιημένη διαδικασία πληρωμής, τόσο για αυτή τη δόση, όσο και για τις επόμενες, πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους αγρότες.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πιτσιλής: Παρουσίασε το νέο Πολυετές Σχέδιο για τις φορολογικές διοικήσεις της Ε.Ε.

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο

Η Big Pi επενδύει στη Nutropy, που «ζυμώνει» τυρί χωρίς αγελάδες

Χατζηδάκης: Η Κομισιόν χαιρετίζει τις προσπάθειες για διαφάνεια στις αγροτικές ενισχύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο