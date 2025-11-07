Exxon Mobil: Η πρώτη κίνηση στο Ιόνιο και το σχέδιο για Κρήτη

Η είσοδος της Exxon Mobil στο «Block 2» του Ιονίου, πέραν του γεγονότος ότι ήταν το πρώτο ντιλ με αμερικανική συμμετοχή στο διατλαντικό φόρουμ του Ζαππείου, δημιουργεί ελπίδες για ερευνητική γεώτρηση μέσα στην επόμενη διετία, τη πρώτη σε ελληνικές θάλασσες εδώ και δεκαετίες.

Τα πιθανά 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αέριου που λέγεται ότι υπάρχουν στα 30 χλμ δυτικά της Κέρκυρας, σαν κοίτασμα δεν είναι μεγάλο, ωστόσο εφόσον η Exxon Mobil προχωρήσει πράγματι στα τέλη 2026- αρχές 2027 σε γεώτρηση, θα πρόκειται για τη πρώτη που έχει να γνει σε θαλάσσια περιοχή από το 1986.

Σε μια χώρα που παρά τα μεγάλα λόγια έχει να δει γεωτρύπανο εδώ και 40 χρόνια, η είδηση είναι σημαντική, και όπως και η είσοδος της Chevron στα μπλοκς νοτίως της Κρήτης, έτσι και η κίνηση της Exxon πρέπει να «διαβαστεί» στο ευρύτερο κάδρο της θέσης που διεκδικεί η χώρα στην ενεργειακή σκακιέρα της Αν.Μεσογείου και στο πλαίσιο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος που δείχνουν οι Αμερικανοί για την Ελλάδα.

Το δείχνει η φωτογραφία με τους δύο όρθιους αμερικανούς υπουργούς (τον Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και τον Ενέργειας Κρις Ραιτ) πάνω από το τραπέζι όπου υπέγραφαν χθες τη συμφωνία ο αντιπρόεδρος της Exxon, Τζον Αρντίλ, ο επικεφαλής της Energean, Μαθιός Ρήγας και ο CEO της Helleinq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης.

Tο πρώτο επομένως στοιχείο είναι ότι η είσοδος της Exxon με ποσοστό 60% στη κοινοπραξία που της έχει παραχωρηθεί το μπλοκ του Ιονίου (μαζί με Energean, Helleniq Energy) δεν είναι άσχετη με τις γενικότερες εξελίξεις στη περιοχή (Κάθετος Διάδρομος, κ.λπ.) και την επανενεργοποίηση του σχήματος «3+1» Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ που συνεδρίασε ξανά χθες για πρώτη φορά μετά το 2019.

Τα οικόπεδα της Κρήτης

Το δεύτερο στοιχείο που δεν πρέπει να αγνοηθεί αφορά τη ξεκάθαρη τοποθέτηση του αντιπροέδρου της εταιρείας, Τζον Αρντίλ όσον αφορά τα δύο πολύ πιο δύσκολα - λόγω μεγάλου βάθους - σε σχέση με το Ιόνιο, οικόπεδα που της έχουν παραχωρηθεί (από κοινού με την Helleniq Energy) στη Κρήτη.

Η επεξεργασία των 3D σεισμικών δεδομένων συνεχίζεται, όπως είπε, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, προκειμένου με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να ληφθεί απόφαση για το αν θα γίνει ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το πιο ώριμο από το δεύτερο («Δυτικά της Κρήτης»).

Το θέμα επομένως της Κρήτης παραμένει ανοικτό για την αμερικανική εταιρεία που βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια στην Ελλάδα, και δείχνει πόσο αρκετά πιο σύνθετη απ’ όσο συχνά παρουσιάζεται είναι η πραγματικότητα των υδρογοναθράκων.

Στη πραγματικότητα, η εταιρεία έκρινε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την αξιολόγηση των σεισμικών που ακολούθησαν τις γεωλογικές έρευνες και ενώ στο παρελθόν, κυβερνητικές πηγές είχαν καλλιεργήσει την εντύπωση ότι η Exxon θα προχωρούσε σε απόφαση για γεώτρηση αρχικά μέσα στο 2024 και εν συνεχεία μέσα στο 2025.

Τα χρονοδιαγράμματα για το Ιόνιο

Στη περίπτωση του Ιονίου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει επανεπεξεργασία των 3D σεισμικών δεδομένων με πιο σύγχρονη τεχνολογία (αρχικά είχαν ληφθεί το 2022), προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή εικόνα του υπεδάφους και να σχεδιαστεί ένα ασφαλές και περιβαλλοντικά φιλικό πρόγραμμα ερευνητικής γεώτρησης, μια επένδυση της τάξης των 50-100 εκατ. δολαρίων.

Στο βαθμό που ο κρατικός μηχανισμός κινηθεί γρήγορα, δεν χαθεί χρόνος και η αδειοδότηση της κοινοπραξίας ληφθεί το 2026 (μαζί και με την επενδυτική απόφαση), τότε η πρώτη ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη 2026 - αρχές 2027.

Και αυτό καθώς η Energean που θα παραμείνει Διαχειριστής του μπλοκ (operator) κατά τη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, στα τέλη του 2026 πρόκειται να μισθώσει γεωτρύπανο για δύο γεωτρήσεις που προγραμματίζει στο κοίτασμα Katlan στο Ισραήλ. Το ίδιο γεωτρύπανο θα αναλάβει δράση και στο Ιόνιο.

Τα πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή κατά πόσο όντως υπάρχουν υδρογονάνθρακες θα γίνουν γνωστά προς τα τέλη του 2027. Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί κοίτασμα, τότε θα ακολουθήσει η φάση των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων (appraisal wells) για να προσδιοριστεί η έκταση και το μέγεθός του.

Τότε θα προχωρήσει η κοινοπραξία και στη μεγάλη επένδυση για ανάπτυξη του κοιτάσματος, η οποία, όπως είπε ο κ. Άρντιλ, θα απαιτήσει κεφάλαια μεταξύ 5-10 δισ δολαρίων για την κατασκευή των εγκαταστάσεων εξόρυξης και των αγωγών μεταφοράς.

Στο σενάριο που οι γεωτρήσεις δείξουν την ύπαρξη αξιοποιήσιμου κοιτάσματος, η παραγωγή φυσικού αερίου θα ξεκινήσει κάπου μετά το 2030, και συγκεκριμένα στο διάστημα 2030–2035. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις θα ληφθούν μόνο εφόσον εξασφαλιστούν «οι σωστοί εμπορικοί και ρυθμιστικοί όροι», ώστε η επένδυση να είναι βιώσιμη, όπως είπε.

Το στοίχημα επομένως για το κρατικό μηχανισμό είναι ένα και μοναδικό, να κινηθεί τάχιστα και να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος που έχουν στοιχίσει ουκ ολίγα χαμένα επενδυτικά σχέδια.

Σημειωτέον ότι η παραχώρηση ανήκει σήμερα κατά 75% στην Energean Hellas και κατά 25% στην HelleniQ Upstream. Μετά τη χθεσινή συμφωνία τα ποσοστά της κοινοπραξίας διαμορφώνονται ως εξής: ExxonMobil 60%, Energean Hellas 30%, HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα 10%.

H Energean παραμένει ο Οperator στη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, για την ανάπτυξή του τη Διαχείριση θα αναλάβει η ExxonMobil.