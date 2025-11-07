#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Συγκρατημένη αντίδραση στο τεχνολογικό sell off από τις ευρωαγορές - Πτώση 0,3% για τον DAX

ΔΥΠΑ: Νέα δράση επιδοτούμενης κατάρτισης στον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών

Στο πρόγραμμα, που ξεκινά τη Δευτέρα, θα συμμετάσχουν 20 άνεργοι ή εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, ηλικίας 18–60 ετών, κάτοικοι του Δήμου Άρτας ή των όμορων δήμων του νομού. Το εκπαιδευτικό επίδομα.

ΔΥΠΑ: Νέα δράση επιδοτούμενης κατάρτισης στον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 11:20

Ξεκινάει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα «Εμβολιασμός Δενδρωδών Καλλιεργειών (Εσπεριδοειδή, Ελιά, Ακτινίδια, Αμπέλια)», συνολικής διάρκειας 80 ωρών, έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών, ειδικότερα εσπεριδοειδών, ελιάς, ακτινιδιάς και αμπέλου, σε περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου προκύπτει αντίστοιχη ανάγκη.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν αιτήματος του Επιμελητηρίου Άρτας και θα συμμετάσχουν 20 άνεργοι ή εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, ηλικίας 18–60 ετών, κάτοικοι του Δήμου Άρτας ή των όμορων δήμων του νομού. Το πρακτικό μέρος της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα αγροκτήματα συνεταιρισμών μελών του Επιμελητηρίου Άρτας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50€ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Επιπλέον, θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κεραμέως: Επιδοτούμε την εργασία με το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης

Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στα Ιωάννινα

Υποτροφία €8.500 για εμποροπλοιάρχους από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Ξεκινούν οι αιτήσεις εταιρειών για το νέο πρόγραμμα εργασίας με 100% επιχορήγηση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο