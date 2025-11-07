#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Συγκρατημένη αντίδραση στο τεχνολογικό sell off από τις ευρωαγορές - Πτώση 0,3% για τον DAX

Κοινή διακήρυξη Ελλάδας-ΗΠΑ για την τεχνητή νοημοσύνη

Αντανακλά την αφοσίωση των δύο χωρών για ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, επεσήμανε ο Χάρης Θεοχάρης.

Κοινή διακήρυξη Ελλάδας-ΗΠΑ για την τεχνητή νοημοσύνη

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 11:26

Κοινή Διακήρυξη για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, υπέγραψαν σήμερα στο Ζάππειο ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον των ΗΠΑ Jacob Helberg, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.

Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec).

Ο κ. Helberg τόνισε ότι η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.

Ο κ Θεοχάρης επεσήμανε ότι η διακηρυξη αντανακλά την αφοσίωση των δύο χωρών για ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος, σταθερός και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. ¨Μαζί, είπε, διαμορφώνουμε ένα μέλλον με οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί τον κύκλο σεμιναρίων «Google AI»

Μανουσάκης: «Χέρι χέρι» η ανάπτυξη ηλεκτρικών δικτύων με την επενδυτική έκρηξη του ΑΙ

Φαραντούρης σε Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Πότε έρχεται η εθνική στρατηγική για το διάστημα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο