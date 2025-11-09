Ασφαλιστικές: Δύο συν μία ανάσες στον κλάδο αυτοκινήτου

Κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας επικρατεί στις ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με τον κλάδο αυτοκινήτου, καθώς αφενός ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων έχει μειωθεί σημαντικά μετά τις διασταυρώσεις και τις δράσεις της ΑΑΔΕ και αφετέρου αυξάνεται μήνα με το μήνα το ποσοστό των οχημάτων που καλύπτεται (και) έναντι φυσικών καταστροφών, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ειδικότερα, κύκλοι της αγοράς διαπιστώνουν ότι παρατηρείται τη φετινή χρονιά αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των ασφαλισμένων οχημάτων, κάτι που αποδίδεται αρχικά στις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης για επικείμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στόχο τον εντοπισμό των παρανομούντων οδηγών και σε δεύτερη φάση (από τον Οκτώβριο και μετά) στα περισσότερα από εκατό χιλιάδες «ραβασάκια» που απέστειλε η ΑΑΔΕ, καλώντας τους παραλήπτες τους να συμμορφωθούν με το νόμο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υποστούν τις προβλεπόμενες επιπτώσεις.

Το όφελος για τον ασφαλιστικό κλάδο από τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι διπλό: Πρώτον, γιατί ενισχύεται η παραγωγή (έστω και αν η πλειονότητα των οδηγών θα οδηγηθεί πιθανότατα σε συμβόλαια χαμηλών τιμολογίων) και δεύτερον επειδή ανασαίνει το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο χρηματοδοτείται ουσιαστικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ένα δεύτερο καλό νέο για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι το ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό οχημάτων που καλύπτεται (και) έναντι φυσικών καταστροφών. Ειδικότερα, το θεσμικό πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική (με «ποινή» την ανυπαρξία κρατικής στήριξης) την ασφάλιση των οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών από την 1η Ιουνίου και μετά, κατά τη στιγμή της ανανέωσης κάθε συμβολαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου είχε ασφαλιστεί έναντι φυσικών καταστροφών το 39,2% των οχημάτων (από 36,6% στα τέλη Αυγούστου και από 27,5% στις αρχές Ιουνίου) με την τάση για τους επόμενους μήνες να παραμένει ανοδική. Προφανώς, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιδράσει θετικά και στο ύψος της παραγωγής του κλάδου.

Τέλος, στα θετικά στοιχεία φαίνεται να συγκαταλέγεται και η θεσμοθέτηση του νέου -κατά πολύ αυστηρότερου- Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την κυβερνητική πρόθεση για την τοποθέτηση καμερών σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.

Στο βαθμό που τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη, ελπίζεται ότι θα προκύψει και μια αποκλιμάκωση στη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων, άρα και στις αποζημιώσεις που καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι εξελίξεις αυτές αφορούν έναν κλάδο που προκαλεί έντονους πονοκεφάλους στις ασφαλιστικές εταιρείες, φορτώνοντας πολλές από αυτές με ζημιογόνα αποτελέσματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της ΕΑΕΕ για το έτος 2023, ο δείκτης ζημιών (αποζημιώσεις προς παραγωγή) για το σύνολο των οχημάτων διαμορφώθηκε στο 61,27%, ενώ για την αστική ευθύνη των επιβατικών ΙΧ στο 75,4%.

Αν κάποιος συνεκτιμήσει ότι στο δείκτη ζημιών θα πρέπει να προστεθεί και ο δείκτης προμηθειών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, τότε διαπιστώνει ότι για σημαντικό αριθμό εταιρειών ο συνολικός δείκτης συνολικού κόστους (combined ratio) υπερβαίνει το 100%, οπότε απομένουν στις ασφαλιστικές εταιρείες τα έσοδα από επενδύσεις μήπως και καλύψουν την «τρύπα».